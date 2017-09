Fujitsu desvela la necesidad de automatizar las operaciones de TI

330 43

Una de cada siete empresas reconoce que sus departamentos de TI son malos o muy malos para hacer frente a los constantes cambios operacionales y de infraestructura tecnológica, como recoge el estudio de la empresa especializada en analítica de industria TI Freeform Dynamics para la tecnológica Fujitsu, que desvela la necesidad de automatizar las operaciones de TI en las empresas.

La automatización de las operaciones de TI ofrece "grandes oportunidades para reorientar el personal de las empresas hacia actividades de más valor" y de esta manera responder a necesidades de los negocios, ya que se libera tiempo que hoy en día se usa para tareas administrativas rutinarias, ha destacado Fujitsu a través de un comunicado.

Según se desvela en el estudio 'The Impact of Automation on IT Operations', realizado por Freeform Dynamics para Fujitsu, la mayor parte de las compañías consultadas considera que se necesita automatizar las tecnologías para hacer frente a las crecientes presiones y de entrega de valor al negocio, aunque según la encuesta muchos afirman que aún les queda un largo camino por recorrer.

La multinacional japonesa ha explicado que la presión está creciendo rápido en los procesos operacionales y de infraestructura tecnológica, sin signos de que se reduzca a corto plazo. Más de las tres cuartas partes de los encuestados señalan que de forma rápida o continuada.

Como resultado, algunos departamentos tecnológicos están teniendo dificultades para hacer frente a este factor, ya que uno de cada siete líderes consultados afirman que sus departamentos son "malos" o "muy malos" para soportar estas nuevas o cambiantes necesidades de negocio y casi uno de cada diez tiene que luchar con el control de los riesgos relacionados con la TI.

Mantener el ritmo del cambio y mejorar "es difícil", debido a las altas cargas de trabajo de rutina y al dedicar más tiempo a la administración y gestión de plataformas e infraestructuras que a las actividades de investigación y planificación anticipada, ha reconocido Fujitsu.

El 32% de los encuestados está de acuerdo que en un mundo ideal, su personal de operaciones pasaría menos o mucho menos tiempo en las tareas de administración. En cambio, más de la mitad (56%) preferiría dedicar más tiempo a la planificación anticipada y el 50% a la coordinación y colaboración con otros, con miras a mejorar las infraestructuras y los procesos de TI.

PROBLEMAS DURANTE TAREAS CLAVE

Los retos operacionales son impulsados por una serie de factores diferentes. La complejidad de las herramientas (68%) y la infraestructura y las plataformas (76%) son los mayores obstáculos para las operaciones, pero muchos departamentos sufren la escasez de habilidades (61%) y una fuerte dependencia de los procesos manuales y el 'scripting' personalizado (61%).

Todos estos factores significan que los equipos de TI experimentan grandes problemas cuando se trata de tareas clave. Así, uno de cada cinco (el 21%) cree que la solución de estos problemas es muy complicado para ellos, mientras que un número similar lucha con el despliegue de nuevas aplicaciones y servicios (19%) y un 18% por la implementación de actualizaciones y reconfiguraciones. Se trata de "una clara necesidad de crear un enfoque más coherente y automatizado de las operaciones de TI", ha explicado Fujitsu.

Los resultados resaltan la necesidad de un enfoque más coherente y automatizado de las operaciones de TI para reducir la presión sobre los departamentos tecnológicos. De hecho, la gran mayoría de los encuestados consideran que la automatización es "muy valiosa" o "valiosa" durante todo el ciclo de operaciones, desde el aprovisionamiento inicial mediante las operaciones rutinarias y soporte a la gestión del cambio en curso.

Sin embargo, a pesar de esto, pocos tienen las capacidades de automatización apropiadas en su lugar. Solo el 21% actualmente utiliza el aprovisionamiento de recursos totalmente automatizado y orientado a políticas y el 17% ha automatizado la migración en vivo de las cargas de trabajo, mientras que el 12% de las organizaciones puede confiar en el autodiagnóstico y autocorrección automatizada.

LOS OBSTÁCULOS DE LA AUTOMATIZACIÓN

Las consideraciones de presupuesto, complejidad y tiempo son los principales obstáculos para explotar todo el potencial de la automatización de las operaciones de TI. Así, casi dos de cada cinco encuestados (38%) mencionan la falta de presupuesto u otras prioridades, y el 29% se preocupa por la complejidad del diseño y construcción de los sistemas.

Por otra parte, muchas organizaciones ya reconocen como un centro de datos integrados y definido por 'software' (SDDC) puede ayudarles a implementar una estrategia de automatización. Casi un cuarto (24%) ya está adoptando el concepto de SDDC y el mismo porcentaje planea hacerlo. La gran mayoría de los encuestados están de acuerdo en que los sistemas preintegrados y llave en mano pueden ayudarles a minimizar el tiempo, el riesgo y el coste de implementación.

Para José Moreno, director de Desarrollo de Negocio de Almacenamiento de Fujitsu España, "el enfoque del 'software' definido crea un entorno totalmente virtualizado, dinámico e integrado que ofrece el nivel de automatización".

El directivo ha explicado que "aunque muchas organizaciones entienden los beneficios, todavía no dan el paso hacia estos entornos" y ha recordado que el porfolio de sistemas integrados de Fujitsu, PRIMEFLEX, "ofrece una variedad de soluciones preintegradas que permiten disponer de una vía rápida hacia el centro de datos definido por 'software'".

