Cook presenta el Apple Watch Serie 3: conectividad propia sin depender del iPhone

El nuevo reloj inteligente se venderá a partir de 329 dólares

Tim Cook, consejero delegado de Apple, arrancó las presentaciones de producto con el nuevo Apple Watch Serie 3, equipo que por primera vez incluirá conectividad móvil (tarjeta SIM), y que se lanzará con un precio inicial de 329 dólares. Es decir, el wereable no dependerá de la conexión con el iPhone, por lo que los usuarios podrán dejarse el smartphone en casa y salir a la calle y allí atender las llamadas o mensajes. EN DIRECTO | Apple presenta el nuevo iPhone 8.

Apple comenzará a aceptar pedidos de la nueva generación de su reloj desde el próximo 15 de septiembre y llegará a los clientes el 22 de septiembre. Los gadgets con SIM costarán 399 dólares y Apple mantendrá la primera generación de Apple Watch a la venta a un precio de 249 dólares.

Además, la batería aumenta su eficiencia el 50%, gracias al incremento de la batería y a la mejora en la potencia del procesador. Cook recordó que la categoría Apple Watch se ha convertido en el reloj número uno del mundo en prestigio, ahora por delante de la marca Rolex, tras indicar que su prodigio tecnológico ayuda a la gente a tener una vida más saludable.

Según el primer ejecutivo de Apple, el dispositivo goza de un nivel de satisfacción del 97% entre sus usuarios y sus ventas han crecido el 50% entre los pasados meses de octubre a diciembre de 2016.

Entre otros detalles, el wereable incrementará la información sobre el ritmo cardíaco y los hábitos deportivos, para así advertir a los usuarios cuando sus pulsaciones sean sospechosamente altas en momentos de inactividad física, para así combatir muchas arritmias e irregularidades cardíacas. Los datos recabados por este dispositivo han servido a la Universidad de Medicina de Stanford para profundizar en sus investigaciones.

Llega el Apple TV 4K

La experiencia de los usuarios con la televisión ha cambiado radicalmente en los últimos años y gran parte de culpa de los nuevos hábitos de consumo audiovisual la tiene Apple, según apuntó Cook en la presentación de la nueva Apple TV 4K.

La súper alta definición llega ahora a la compañía de la manzana, de la mano del HDR (High Dynamic Range Imaging), tecnología que ofrece el mayor rango posible de niveles de exposición en todas las zonas de la imagen. El nuevo procesador del Apple TV es el mismo que el iPad Pro, el A10X, lo que ofrece una calidad gráfica cuatro veces superior al modelo anterior de Apple TV.

Los contenidos no serán problema para Apple, ya que actualizará la videoteca de los usuarios de HD a 4K, al mismo tiempo que ha cerrado acuerdo con Netflix y Amazon para que su catálogo pueda disfrutarse en 4K a través de la plataforma de Apple.

Un homenaje a Steve Jobs

En el inicio de su discurso, Tim Cook convirtió la presentación de la nueva generación de iPhone en un emotivo homenaje al fundador Steve Jobs, fallecido hace casi seis años.

"No pasa un día en el que no pensemos en él". Esa visión y pasión del genio no solo forma parte de la vida de todas las personas que integran Apple, sino que también se refleja en la nueva casa de la compañía, ahora bautizada Apple Park, según explica el primer ejecutivo de la compañía.

"Los árboles y la naturaleza han ocupado el espacio que antes pertenecía a los coches y el asfalto", resumió Cook.

