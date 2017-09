Los fabricantes condenan a muerte a las 'passwords'

Precisamente por los robos de contraseñas, que el artículo menciona, la biometría es una PÉSIMA elección como mecanismo de autenticación. Otra cosa es para identificar al usuario.



Una vez que los parámetros biométricos como huellas, iris, etc. quedan comprometidos se pueden usar para ataques sin poder discernirse del usuario legítimo. Ya no tiene una contraseña que pueda cambiar; no puede cambiar sus huellas, iris, voz...



Romper estos sistemas no es ciencia ficción, ocurre con cierta frecuencia. Basta informarse en un medio especializado en lugar de uno generalista que se dedica a dar bola a los nuevos "gadgets".