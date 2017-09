Móviles de menos de 200 euros y usados hasta romperse: así es el consumo de smartphones en España

Los teléfonos de gama alta no son para España y es que los españoles buscan teléfonos de bajo precio que duren el mayor tiempo posible. Así lo determina un informe de Kantar y un estudio de mercado de Rastreator, en los que se concluye que el gasto medio de inversión en renovación de smartphones es de 192 euros, mientras que el 75% de los españoles no cambian de teléfono a no ser que sea necesario.

Los menos de 200 euros a la hora de gastar en un teléfono sitúan a España por debajo de lo que se gasta de media en los principales países Europeos (Francia, Italia, Alemania o Reino Unido) donde el promedio es de 237 euros. A nivel global, los que más gastan en smartphones son chinos y estadounidenses, con una inversión de 329 y 309 euros respectivamente.

El precio es el factor de compra más importante para los consumidores cuando cambian de teléfono, según un estudio de Deloitte sobre las tendencias en el consumo de smartphones en España.

Tanto es así, que los españoles no son fieles a una marca de telefonía. En concreto, el 70,5% de consumidores aseguran no ser fieles a su marca de teléfono móvil y que no pagarían más por un terminal de una compañía en especial, presentando un perfil de consumidor más informado, según el IV Estudio de Comparación Online hacia el Ahorro Inteligente de Rastreator.

Por su parte, el 60% de ellos asegura que prefiere comprar un teléfono reacondicionado o reparar el suyo y seguir utilizándolo antes que comprar uno nuevo, fundamentalmente por el ahorro que suponen estos terminales con una segunda vida.

En este sentido, las últimas cifras publicadas por Gartner y Deloitte revelan que la compra de estos dispositivos se ha incrementado un 25% en los últimos tres años y que los españoles reutilizan ya el 10% de todos los teléfonos que se venden en el país.

Se alarga la vida útil

Los españoles buscan optimizar al máximo posible la vida útil del terminal. El 74,5% de los españoles asegura que solo cambia de terminal móvil por cuestiones de necesidad, como robo, fallo o rotura, y no por capricho, según el estudio del comparador online.

Bajo este planteamiento, la edad media del parque de smartphones en España ha aumentado hasta los 20,5 meses del pasado año 2016, cuatro meses más que en 2013, según datos de Kantar Worldpanel. Eso sí el 37% de los españoles reconoce que le gustaría cambiar anualmente de móvil, una intención que se manifiesta en mayor medida entre los consumidores de 18 a 34 años, donde llega a alcanzar el 43%.

PUBLICIDAD