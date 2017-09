330 43

Oracle distingue a Techedge como 'partner' especializado del año en Latinoamérica

5/09/2017 - 14:19

Oracle ha reconocido los logros alcanzados por Techedge en EPM Cloud Solutions, un segmento de aplicaciones en la nube que automatizan múltiples procesos de gestión financiera y estratégica de las empresas, con la distinción del premio 'Oracle 2017 Specialized Partner of the Year LATAM for EPM Cloud Solutions', en el Oracle Partner Summit FY18.

El evento, que se celebra anualmente, se dedica a destacar la visión estratégica y la hoja de ruta para Oracle en el año siguiente y a reconocer los logros de los socios, como han explicado las compañías en un comunicado.

Los ganadores del premio se seleccionan en base a sus soluciones y prácticas de negocios desarrolladas o entregadas. El premio fue presentado por Rodrigo Galvão, presidente de Oracle Brasil; Fran Muratorio, vicepresidente de Oracle Alliances; y Alexandre Salmazo, director de Oracle Alliances; y aceptado en nombre de Techedge Group por Vitor Souza, director de prácticas de Oracle en Techedge Brasil.

El galardón es un reflejo del compromiso de Techedge de ofrecer soluciones innovadoras y logros comerciales a sus clientes. "Hoy en día, los analistas financieros o los 'controllers' pueden gestionar sus procesos de planificación financiera, sus pronósticos y sus procesos de consolidación de una manera más rápida, fiable y controlando más sus datos y actividades que en el pasado", afirma Souza.

El director de prácticas de Oracle en Techedge Brasil explica que "en lugar de poner énfasis en las tareas operativas asociadas a estos procesos, los analistas financieros y los 'controllers' trasladarán sus esfuerzos a tareas más estratégicas, como el análisis". Y añade que están "ayudando a nuestros clientes a darse cuenta de estas nuevas eficiencias aprovechando nuestra experiencia en procesos, las mejores prácticas y el 'benchmarking' de los clientes, además de nuestra continua inversión en I+D, que nos ha permitido desarrollar soluciones innovadoras, como nuestras aplicaciones de despegue rápido basadas en EPM Cloud", concluye.

Oracle reconocerá globalmente a los ganadores del specialized partner of the year awards en el Oracle Open World de San Francisco, California el próximo octubre de 2017.

