Los consejos de Apple para exprimir al máximo el iPad Pro de cara al nuevo curso escolar

Ante la proximidad del inicio del curso académico, son muchos los estudiantes que utilizan tablets, frente a un portátil o el tradicional cuaderno para tomar apuntes. Consciente de las posibilidades que ofrece el iPad Pro, Apple ha difundido una serie de consejos para que los estudiantes aprovechen al máximo su dispositivo en el ámbito educativo, desde añadir accesorios externos hasta cómo realizar copias de seguridad.

Teclado para sustituir a un portátil. Para que el iPad pueda ser empleado de una manera similar a un ordenador, una buena opción es añadirle un teclado Smart Keyboard. Además de proteger la pantalla gracias a la funda que incluye, este accesorio de tamaño estándar permite escribir cómodamente desde la tableta sólo con acoplarlo.

Escribir como en un cuaderno: Apple Pencil. En los casos en los que se prefiera escribir a mano, es posible optar por el lápiz Apple Pencil. Con él, además de dibujar, se pueden llevar a cabo otras tareas como tomar apuntes, firmar documentos, realizar anotaciones o retocar imágenes. En los casos en que la batería del lápiz se agota existe una opción de carga rápida al enchufarlo al conector Lightning del iPad durante 15 segundos, teniendo así 30 minutos de autonomía adicionales.

Atajos de teclado. Para facilitar el uso del dispositivo, otro de los consejos de Apple se centra en aprovechar los atajos de teclado típicos de los aparatos de Apple. Las funciones predeterminadas permiten acciones como cambiar de aplicación y realizar búsquedas, pero cada usuario puede también personalizarlas.

Función multiventana. Si se quieren utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo en la pantalla del iPad, es posible utilizar la función multitarea. Relacionado con esto, iPad también incluye la función Imagen dentro de Imagen con la que se puede utilizar una app mientras se ve televisión o durante una llamada de FaceTime.

Copia de seguridad. Para proteger los datos importantes, no sólo imágenes y contactos sino en el caso de los estudiantes también apuntes y trabajos de clase, es esencial disponer de una copia de seguridad. Mediante la Nube de Apple, iCloud, los iPad guardan copias de seguridad diariamente de forma automática siempre que el aparato esté enchufado a una toma de corriente y conectado a una red WiFi.

¿Cómo evitar cables y accesorios? Para realizar tareas frecuentes como imprimir documentos y almacenar archivos y software evitando la necesidad de cables y memorias externas, Apple aconseja utilizar herramientas como AirPrint y iCloud Drive.

Con AirPrint es posible imprimir documentos solo con que el iPad y la impresora estén conectados a la misma red Wi-Fi, mientras que iCloud Drive permite transferir contenido desde un ordenador a un iPad Pro, así como para almacenar los datos de la tablet. Los archivos de iCloud Drive, además, son accesibles desde cualquier dispositivo Apple, incluidos el iPhone, el iPad, el iPod touch, el Mac y también el PC.

Exprimir el software. El último de los consejos de Apple se centra en el uso de software de programación, una competencia muy útil para adquirir por parte de los estudiantes. Uno de estos programas que puede servir como toma de contacto es Swift Playgrounds, para utilizar el lenguaje de programación de Apple. La 'app' Swift Playgrounds está disponible gratis en la App Store, casí como los libros gratuitos en iBooks Intro to App Development with Swift y App Development with Swift.

