HBO anuncia Game of Thrones: Conquest, el juego MMO de estrategia para móviles basado en la serie

1/09/2017 - 17:36

Acabada la séptima temporada de Juego de Tronos, llega la época de ser pacientes para los fans ante la larga espera para la octava y última temporada de la serie. No obstante, esta espera puede ser un poco más amena gracias a Game of Thrones: Conquest, el juego MMO de estrategia para móviles anunciado por Warner Bros y HBO Global Licensing.

Al igual que en otros juegos del género como Clash of Clans, Game of Thrones: Conquest permite crear ciudades y ejércitos, formar alianzas para defender el territorio y retar a otros jugadores. No obstante, este título adapta famosas localizaciones de Poniente como Invernalia, Desembarco del Rey o el Muro, además de incluir caras familiares como Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister y Jon Snow.

El videojuego desarrollado por Turbine permite al jugador crear su propia Casa, que habrá que defender de los demás en duelos de jugadores o haciendo juramentos de lealtad. Todo ello con el objetivo final de conquistar los Siete Reinos y reclamar el Trono de Hierro.

Game of Thrones: Conquest ya se encuentra disponible de forma gratuita para los dispositivos iOS, y ya se ha abierto la prerregistro para Android. Los jugadores que se registren en la web oficial del juego recibirán de forma gratuita el pack Prepare for War valorado en 50 dólares, que incluye 'skins' exclusivas de la Guardia de la Noche, oro y recursos.

