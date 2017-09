330 43

Nintendo anuncia el lanzamiento de más de cien juegos 'indie' para Switch

1/09/2017 - 17:30

Nintendo ha anunciado una renovación amplia del catálogo de su consola Switch, que a partir de 2018 recibirá más de cien juegos creados por desarrolladores independientes. Entre estos títulos se encuentran nuevas entregas de sagas de renombre y proyectos totalmente novedosos.

MADRID, 1 (Portaltic/EP)

Uno de los lanzamientos más esperados es Super Meat Boy Forever. La secuela de un juego revolucionario del panorama 'indie' trae de vuelta los rebotes en la pared entre sierras y otros obstáculos del plataformas 2D. En esta ocasión, el juego desarrollado por Team Meat hace que los niveles se vuelvan más difíciles cada vez que se superen, además de contar con un sistema de control renovado, nuevos ránkings y desafíos diarios.

Yacht Club Games presenta Shovel Knight: King of Cards, la aventura que cierra la saga de Shovel Knight. Este nuevo título lleva al jugador por cuatro nuevos mundos y 30 nuevas fases para descubrir cómo King Knight llegó al trono y se convirtió en un miembro de la Orden Sin Cuartel. Además, también se han anunciado tres nuevas figuras Amiibo de King Knight, Plague Knight y Specter Knight para desbloquear nuevas armaduras, desafíos y una habilidad de invocación.

Travis Strikes Again: No More Heroes es la continuación de la saga de culto iniciada en Wii en 2007. Desarrollado por Suda51 y Grasshopper Manufacture, en esta entrega han pasado siete años desde los acontecimientos de No More Heroes, con el villano The Bad buscando vengarse de Travis Touchdown a toda costa. Al igual que en el original, los jugadores tendrán que abrirse paso a través de varios niveles con un toque punk-rock. Este juego llegará en exclusiva para Nintendo Switch en 2018.

Otro de los lanzamientos más esperados es SteamWorld Dig 2, la secuela del laureado SteamWorld Dig original desarrollado por Image & Form Games. En este juego habrá que cavar y cavar profundo, conseguir riquezas y explorar un territorio subterráneo plagado de peligros desconocidos. Además, los usuarios de Switch podrán disfrutar de este título desde el 21 de septiembre.

Entre los juegos 'indie' que aterrizarán en la consola híbrida de Nintendo a partir de 2018 se encuentran el RPG Dragon: Marked for Death, el simulador de construcción Poly Bridge y el juego de búsquedas Mom Hid My Game, que también estará disponible para Nintendo 3DS.

El resto de la lista ofrecida por Nintendo se compone por Kentucky Route Zero: TV Edition, Battle Chef Brigade, Golf Story, Floor Kids, Wulverblade, Earth Atlantis, Next Up Hero, Mulaka, Yono and the Celestial Elephants, Morphies Law, Sausage Sports Club, Light Fingers y Nine Parchments.

