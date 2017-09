Ferrovial y Renault lanzan 'Zity' para competir con Car2Go en Madrid

Eso me gusta. Somos 5 de familia y España es uno de los pocos países que no lo ofrece como normal. En Barajas ya me han dicho que dos taxis (matrimonio y tres niños). El negocio es el negocio yt el monopolio es el monopolio. Si se tiene la sartén por el mango se puede exigir.



Espero que cambie con la competencia.