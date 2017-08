Hyperloop logra alcanzar los 324 kilómetros por hora en su última competición de cápsulas de viaje

al 4,



soy físico licenciado y sé de lo que hablo, No es necesario de ningún modo disponer de una cápsula de vacío para impulsar a mucha velocidad cualquier masa, basta con la aceleración electromagnética que es actualmente lo más potente que tenemos en transporte y tiro balístico en el mundo, si empezamos a estudiar más, y menos creernos teorías de tesla y elon musk sobre que son los mas grandes el mundo, te darías cuenta, que la investigación que pondrá toque y final al tema del hyperloop sería un tubo al vacío con impulso en modo cañón gaus, y está documentado de que se puede llegar a mach 10.



10 veces más rápido que el hyperloop, dejemos ya tanto fanatismo pro-musk, que el 80% de sus fans, no tienen ni idea de la física detrás de todo lo que el gran inventor de musk hace, pero no es lo mejor en todo lo que hace.