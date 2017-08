Vodafone lanza una oferta diseñada para estudiantes y nuevas promociones para sus tarifas One y de contrato

Vodafone España ha puesto en marcha su campaña de 'vuelta al cole' a través de la cual lanzará una nueva oferta adaptada a las necesidades de los estudiantes y ofrecerá descuentos en sus tarifas Vodafone One y de telefonía móvil de contrato, además del doble de velocidad en fibra en sus paquetes convergentes, durante seis meses.

En un comunicado, la operadora explica que la nueva oferta especialmente adaptada a estudiantes está destinado a aquellos clientes que "buscan únicamente una conexión de fibra de calidad, de alta velocidad, y la posibilidad de desconexión temporal durante los meses de verano en los que no utilizan este servicio en el domicilio habitual".

Con este fin, Vodafone ha lanzado el servicio Fibra 120Mb por 37 euros al mes sin permanencia, que incluye el servicio de telefonía fijo incluido con llamadas ilimitadas a fijo y móvil y la posibilidad de desconexión durante hasta tres meses.

Además, también incluye la instalación del servicio en el nuevo emplazamiento de forma gratuita en el caso de cambio de domicilio y ofrece la posibilidad de contratar una tarifa móvil Red M o superior con un 25% de descuento durante seis meses.

Por otro lado, Vodafone informa de que los clientes que contraten alguno de los paquete convergentes Vodafone One tendrán un descuento durante seis meses del 20% sobre el precio habitual sin compromiso de permanencia. Además, durante este periodo también disfrutarán del doble de velocidad de fibra, ya que pasará de 60 Mb a 120 MB y de 150 Mb a 300 Mb.

En concreto, la tarifa One S costará 42,4 euros con 120 Mb y 48,8 euros con 300 Mb, frente al precio habitual de 61 y 65 euros, respectivamente, mientras que One M pasa de 72 euros a 51,2 euros con 120 Mb y de 76 euros a 57,2 euros con 300 Mb. En el caso de One L, el precio durante estos seis meses será de 61,6 euros para 120 Mb y de 68 euros para 300 Mb, frente a los 85 y 89 euros habituales.

Asimismo, la empresa informa de que las tarifas móviles de contrato (Mini, Smart y Red) también tendrán un descuento del 20% durante seis meses para nuevos clientes, mientras que en el servicio de +Líneas de Vodafone One el precio se rebajará un 50%.

"De cara al comienzo del nuevo curso escolar, Vodafone apuesta por dotar a los hogares con una conexión a Internet de calidad y de alta velocidad que haga posible hacer frente a la multitud de dispositivos conectados a una misma red que cada vez más se utilizan en casa", detalla la operadora.

Por otro lado, la compañía anunció este miércoles que los clientes de Vodafone One TV que se suscriban (o que lo estén ya) al paquete Vodafone Fútbol podrán disfrutar también gratis del contenido de motor hasta final de año, incluyendo las últimas carreras de esta temporada de los Campeonatos del Mundo de Formula 1 y MotoGP, Moto2 y Moto3.

El paquete Fútbol ofrece por un precio de 20 euros al mes durante toda la temporada toda LaLiga Santander, LaLiga 1/2/3, UEFA Champions League, UEFA Europa League y Copa del Rey.

