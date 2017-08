Google despide al ingeniero que dudaba del interés de las mujeres para la tecnología

No hay palabras mal dichas si no mal interpretadas.



Las mujeres, son perfectas, geniales, maravillosas, necesarias, laboralmente mejor organizadas que los hombres. Excelentes en cuanto a visión periférica.



Y los hombres solemos ser todo lo contrario que ellas. Por eso nos complementamos de forma excelente.



Somos buenos técnicos, buenos mecánicos, ingenieros y arquitectos.



Quiero decir que somos unos desorganizados, unos torpes, que somos bobos o inútiles? Pues no. Nos molesta? Pues tampoco.



Hay mujeres técnicas e ingenieras que son estupendas profesionalmente? Por supuesto.



Si me molestase mi falta de capacidad para algo sentiría envidia, chismorrearía, criticaría a las mujeres? Pues tal vez. Sería mi defensa ante mi limitación o incapacidad mental y trataría de buscar compasión y solidaridad en otros.