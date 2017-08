330 43

Xbox One renovará su interfaz con la próxima actualización para hacerla más sencilla y personalizable

8/08/2017 - 11:26

Microsoft sigue apostando fuertemente por Xbox One cuatro años después de su lanzamiento, y un ejemplo de ello es la próxima actualización de su sistema, que traerá una pantalla de bienvenida más sencilla y manejable, una interfaz totalmente nueva con amplias posibilidades de personalización.

MADRID, 8 (Portaltic/EP)

Uno de los portavoces de la videoconsola, Larry Hryb, ha mostrado en un vídeo el lavado de cara que recibirá Xbox One con la nueva actualización, que destaca por la sencillez del sistema y por hacerlo más personalizable. Lo primero que se ve en la interfaz es una pantalla que se diferencia de versiones anteriores por estar mucho más despejada y que da total preferencia a los juegos.

En la parte inferior de la pantalla aparecerán varios de los videojuegos instalados, con un menú desplegable a la izquierda que permite acceder a toda la biblioteca de juegos. En la zona superior aparecerá el título que el usuario esté utilizando, así como varias notificaciones y recomendaciones de programas o amigos compatibles para jugar.

Los juegos que aparecerán en la pantalla serán los más utilizados por defecto, aunque esto se puede cambiar. Mike Ybarra, uno de los directivos de la plataforma, adelanta en el vídeo que el usuario puede personalizar la pantalla de bienvenida a su gusto con las 'apps' o juegos de su elección. Para ello, tan solo habrá que pulsar el botón Xbox, buscar el programa y seleccionar la opción 'Add to Home' (Añadir a la Portada).

La nueva interfaz también permitirá al usuario una navegación más rápida y cómoda entre los distintos programas. Un ejemplo de ello es el nuevo uso de los botones LT y RT, que podrán ser utilizados para acceder a funciones como 'streamings', chats, contactos y el menú de 'Ajustes'.

Asimismo, los cuatro nuevos apartados centrales que aparecen en la pantalla de inicio muestran distintas opciones, como lo que el usuario ha estado viendo o jugando recientemente, recomendaciones de amigos en función de los juegos a los que juega el usuario o, incluso, sobre ofertas y promociones.

En el vídeo no se revela la fecha exacta para el lanzamiento de esta actualización, aunque algunas de las características están disponibles desde este lunes para los miembros del programa Insider. No obstante, se espera que la interfaz esté disponible para antes de la salida de Xbox One X, una nueva versión más potente de la consola que podrá adquirirse a partir del 7 de noviembre.

