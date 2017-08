Un empleado de Google se rebela contra sus políticas de igualdad con un texto que se hace viral

Me sorprende que al finalizar el escrito, de soluciones, a lo que él ve como problema, simplemente, no diferenciando a los géneros y tratándoles como individuos cuando durante esas 10 páginas solo argumenta que si que existe diferencias biológica.



Es cierto que hay diferencia entre mujeres y hombres, no solo por razones biológicas (las cuales hay estudios que afirman que hay hormonas que diferencian los géneros, mientras que otros lo desestiman), sino que por razones educativas debido a la lenta evolución de nuestra sociedad hoy en día. Este problema educativa, hace que la mujer se desarrolle infravalorando sus capacidades y el hombre lo contrario. Muchas personas, utilizan este argumento para justificar que una mujer no puede optar a puestos de liderazgo, ya que la toma de decisiones arriesgadas es vital y siendo adverso al riesgo hace que esto se restrinja. Pero me gustaría mencionar que empresas lideradas por mujeres son un 15% más rentables que las lideradas por hombres. Con esto, se muestra una de las tantas incongruencias que se mencionan a lo largo del escrito, lo que me justifica su poca validez y rigor científico.