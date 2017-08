330 43

La Inteligencia Artificial no sustituirá el trabajo de las personas "hasta dentro de entre 40 y 120 años", según experto

2/08/2017 - 18:38

"No sé si seremos capaces de controlar la Inteligencia Artificial", ha asegurado Alfonso Muñoz

SANTANDER, 2 (EUROPA PRESS)

El experto en ciberseguridad y líder de Investigación en el BBVA Innovation for Security, Alfonso Muñoz, ha afirmado que "hasta dentro de entre 40 y 120 años la Inteligencia Artificial (IA) no podrá sustituir los trabajos de las personas" porque "los algoritmos que se utilizan son muy específicos". "Puede que una máquina haga una barra de pan o un poema, pero a diferencia del cerebro humano, la misma máquina no sabe hacer las dos cosas", ha añadido.

"Hay un elemento clave que es la creatividad y, a día de hoy, dudo que la IA pueda reproducirlo", ha declarado el experto, que ha dicho que no sabe si el ser humano será capaz "de controlar la Inteligencia Artificial (IA)" y que discrepa de quienes piensan que "las máquinas van a hacer el trabajo de las personas".

Se ha expresado así en el encuentro 'Inmortalidad robótica y personas electrónicas' de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, donde ha señalado que "quizá en el futuro cambien las cosas, pero de momento la IA no es la panacea".

En este sentido, ha puesto como ejemplo que en el sector bancario "no podemos utilizar la IA para conceder créditos porque los algoritmos no tienen la capacidad de razonar las operaciones, solo muestran relaciones de datos".

En cuanto a los "mitos" que se asocian a la IA, Muñoz ha desmentido algunas creencias, según informa en nota de prensa la UIMP. "La gente cree que enseñas a la máquina a hacer algo y te despreocupas, y eso es falso porque el sistema necesita actualización y retroalimentación. Si te olvidas de esos aspectos el trabajo no vale para nada", ha matizado.

Posteriormente, en la clausura del encuentro, su director y presidente de la Fundación Concepto, Andrés Montero, se ha referido a "la necesidad de definir procesos y capacidades básicas del ser humano" para poder avanzar en esta disciplina "sustantivamente" o la importancia de una reflexión ética sobre el tema antes de legislar.

A su juicio, "no se puede regular y prohibir preventivamente" y ha afirmado que "la ciberseguridad tiene que formar parte del diseño de los sistemas de IA" para evitar el hackeo.

