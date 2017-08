El FBI investiga el hackeo de HBO al tiempo que se filtran episodios de Juego de Tronos y Ballers

Fragmento del tercer episodio de Juego de Tronos. HBO.

Un grupo de ciberdelicuentes ha atacado esta semana los servidores de la HBO haciéndose con 1,5 terabyte (TB) (1.500 gigabytes) de información de la compañía. Un ciberataque de grandes dimensiones -por volumen es siete veces mayor que el que afectó a Sony en 2014- por lo que el FBI ha tomado cartas en el asunto para investigar la vulneración digital.

El grupo de ciberdelicuentes, bajo el nombre Little.finger66 (Meñique 66, uno de los personajes de Juego de Tronos) dijo a los medios de comunicación a principios de semana que tenía en su poder un capítulo de Ballers, de Room 104 y un guión del próximo episodio de Juego de Tronos. Ahora, han ido un paso más allá.

Según informa Hack Read, los hackers han comenzado a distribuir parte de la información con la que se hicieron en el robo. En concreto, han subido a Internet los episodios 3 y 4 de la actual temporada de Juego de Tronos (este último aún no se ha emitido), los tres primeros episodios de la temporada actual de Ballers, el segundo y tercer capítulo de Room 104, los dos primeros episodios de Barry (que se estrena el año que viene) y el segundo episodio de la segunda temporada de Insecure.

Asimismo, los ciberdelicuentes han conseguido acceder a información personal y financiera de la vicepresidenta ejecutiva del departamento legal de la compañía, Viviane Eisenberg, ya que a través del hackeo a HBO han logrado acceder a las cuentas de Eisenberg en "Facebook, LinkedIn, Gmail, DropBox, Apple, HBO, Blackberry, Continental Airlines, Easy Pay MetroCard, Columbia University, Amex, Cardozo School of Law, American Airlines, SkyMiles, Easy Pay MetroCard, The Economist, Evernote, HSBC, New York City Bar, New York State Bar Association, New Yorker Magazine, PayPal, Time Warner Cable, United HealthCare, UPS y Verizon", explica el medio.

Por ello, el FBI ha dado la recomendación de no hacer caso a ningún tipo de comunicación que provenga de HBO o de algún directivo de la compañía que no cuente con la certificación del departamento federal.

La incógnita del botín

La gran cantidad de datos extraídos por los hackers desde HBO hace que sea una completa incógnita qué es lo que tienen en su poder el grupo Little.finger66, según explican los investigadores a The Hollywood Reporter.

"Con 1,5 terabytes, podría ser un bloque entero de televisión, o peor, podrían ser correos electrónicos, documentos financieros, información de empleados o clientes. Por la implicación del FBI, lo más probable es que sea un incidente muy grande para HBO", indica Erik Rasmussen, ex fiscal adjunto y trabajador de la firma de ciberseguridad Kroll.

En el caso de que hubiese material audiovisual de Juego de Tronos sería un tremendo golpe a la compañía ya que los episodios que quedan por emitir son los más esperados por los fans de la serie. Tanto es así, que esta temporada los capítulos están siendo seguidos más que nunca y rompiéndose los récords de piratería.

Hasta ahora, HBO había sido uno de los grandes ejemplos de la industria con respecto al hermetismo y protección del contenido. Durante estos años, la compañía había conseguido evitar las filtraciones sobre la trama de Juego de Tronos con la idea siempre de no destripar el contenido a los fans, tanto es así que a día de hoy se desconoce el nombre de los últimos episodios de la temporada actual.

PUBLICIDAD