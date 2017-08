Sony compra por 121 millones Funimation, el estudio que distribuye Dragon Ball en EEUU

Sony ha presentado sus resultados entre abril y junio, un periodo en el que ha ganado 620 millones de euros, casi cuatro veces más que en el mismo trimestre del año pasado gracias sobre todo al buen rendimiento de su sector de semiconductores e imagen. Sin embargo, la compañía quiere reforzar su posición en el mercado audiovisual de EEUU para competir contra Netflix, HBO o Hulu.

Por ello, la compañía ha anunciado que reforzará su división de televisión lo hará basándose en uno de los puntos fuertes de la cultura japonesa: el anime. Sony ha anunciado que adquirirá el 95% del distribuidor estadounidense de animación Funimation, en una operación valorada en 143 millones de dólares (121 millones de euros) con la que busca convertirse en líder mundial del sector.

Funimation es la propietaria en EEUU de un extenso catálogo de series de animación japonesa entre las que se encuentran Dragon Ball (Bola de Dragón), Cowboy Bebop, One Piece y Attack on Titan (Ataque a los Titanes), así como la popular película Your Name.

Además de distribuir animación en EEUU, cuenta con el servicio de suscripción de retransmisiones en directo FunimationNOW, disponible en plataformas como PlayStation Store o en dispositivos móviles, y vende artículos de promoción comercial y DVDs en su página web.

Alcanzar "el siguiente nivel"

Sony ya posee Animax (sucesor del canal Locomotion, que compró en 2005 y que actualmente opera en 23 países) y Kids Station, y considera que la adquisición de Funimation le "permite ofrecer el mejor anime a los aficionados en todas las pantallas y plataformas", dijo el presidente de Sony Pictures Television, Andy Kaplan, en un comunicado.

El director ejecutivo de Funimation, Gen Fukunaga, estimó por su parte que "con la posición de liderazgo de Funimation en el anime y el acceso directo de Sony al canal creativo de Japón, ésta será una gran asociación para llevar a Funimation al siguiente nivel".

Fukunaga, quien fundó la compañía en 1994 en Texas, conservará su puesto y una participación minoritaria en el negocio, según las condiciones del acuerdo, que todavía está "sujeto a las aprobaciones reglamentarias y a ciertas condiciones de cierre", expuso Sony.

