El CV de Bill Gates en 1971: quería ganar 15.000 dólares al año

Actualmente está considerado por la revista Forbes como el hombre más rico del mundo (aunque el fundador de Amazon, Jeff Bezos, haya asaltado el trono recientemente). Pero todo el mundo tiene un comienzo y una etapa en la que toca echar currículums en las empresas.

Así, en 1974, Bill Gates sumaba 18 años y cursaba su primer año de universidad en Harvard. Pese a su corta edad, ya acumulaba numerosa experiencia en programación informática.

El salario que solicitaba el joven estadounidense era de 15.000 dólares anuales, una cifra que, en la actualidad, situaría a Gates en la categoría de mileurista - al cambio actual, son unos 12.800 euros anuales. Sin embargo, el salario medio en EEUU en la época ascendía a 8.000 dólares anuales, por lo que este joven que acababa de alcanzar la mayoría de edad pedía un salario que casi doblaba a la media nacional. Aspiraba a ser "analista de sistemas o programador de sistemas". En la actualidad, su fortuna supera los 90.000 millones de dólares.

El documento, en el que William H. Gates destacaba sus sobresalientes en la universidad, lo ha dado a conocer recientemente el periodista tecnológico Harry McCracken, que fotografió el currículum expuesto en el Living Computer Museum.

Bill Gates' resume, from an era when he aspired to make 15 grand. pic.twitter.com/1TRN4AKjhG