La viuda de Steve Jobs compra la publicación 'The Atlantic'

Laurene Powell Jobs, la viuda del fundador de Apple Steve Jobs. Reuters.

Laurene Powell Jobs, la viuda del fundador de Apple Steve Jobs, ha comprado una participación mayoritaria de la revista de actualidad The Atlantic por una cifra que no ha sido revelada pero que le permitirá tomar el control del medio.

Powell ha adquirido el medio a través de su fundación Emerson Collective y también se incluirá en la operación otros negocios de Atlantic Media pertenecientes a David Bradley, según ha informado la propia publicación.

Mientras que Powell llevará la dirección del medio, Bradley -de 64 años- seguirá siendo el propietario de otras publicaciones del grupo como National Journal Group, Government Executive Media Group y Quartz.

"Es un privilegio asociarse con David Bradley y convertirme en administrador de The Atlantic, una de las instituciones periodísticas más importantes y perdurables del país. Emerson Collective está emocionado de trabajar con David, con su equipo líder y talentoso de primer nivel para asegurar que The Atlantic continúe cumpliendo su misión crítica en este momento crítico".

Emerson Collective ha anunciado que el acuerdo con Bradley no cambiará a nadie del equipo directivo de The Atlantic salvo que Peter Lattman pasará a ser vicepresidente de The Atlantic en Nueva York.

No es la primera inversión que Powell Jobs lleva a cabo en los medios de comunicación y entretenimiento. A principio de año pasado vendió parte de sus acciones en Disney para dejar de ser accionista mayoritaria (ostenta el 4% de la compañía actualmente) y Emerson Collective compró el año pasado una participación en la productora Anonymous Content, responsable de la serie Mr. Robot o la película Spotlight

