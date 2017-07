Amazon se refuerza en España con su primera estación logística en Getafe, que crea 80 empleos

otro chat



Amazon Mi cuentaAmazon.es



Mensaje del Servicio de Atención al Cliente



Hola:



Aquí tienes la copia de la transcripción del chat que pediste:



Pregunta inicial: Buenos dias, queria saber donde plantear una queja formal por el servicio recibido en AMAZON



12:44 PM CEST Esteban(Amazon): Bienvenido a Amazon España, mi nombre es Esteban. Será un placer ayudarte el día de hoy.



¿Con quien tengo el gusto de hablar?



12:45 PM CEST Ruben



12:46 PM CEST Esteban: En que te puedo asistir el día de hoy Ruben?



12:46 PM CEST Ruben : Buenos dias, queria saber donde plantear una queja formal por el servicio recibido en AMAZON



12:47 PM CEST Esteban: Puedes hacerlo por acá si gustas, comentame cómo te podemos ayudar



12:48 PM CEST Ruben : ya he hablado con 3 agentes de atencion al cliente y nada, solo quiero expresr una reclamacion al dpto de atencion al cliente o calidad para que quede constancia y se tomen medidas para que no vuelva a ocurrir



12:49 PM CEST Ruben es sobre mi pedido del dia 17, ¿donde y como puedo hacerla llegar a un superior del dpto?



12:50 PM CEST Ruben : hola?



12:52 PM CEST Ruben : no me contesta nadie?



12:52 PM CEST Esteban: Entiendo Ruben lamento el tiempo en espera estaba verificando lo que me comentabas



12:53 PM CEST Ruben : es que el colmo es que veo que me lo cobrasteis el dia 20, es decir el jueves de la semana pasada!!!!!!!!!!!!!!!



12:55 PM CEST Esteban: Correcto en este caso Amazon cobra los productos cuando son enviados desde nuestro centro de distribución, en este caso el día jueves 20 de julio



En este caso ha sido enviado desde un centro de distribución en Guadalajara



12:56 PM CEST Esteban: Y tiene fecha de entrega para el 31 de julio



12:56 PM CEST Ruben NO ME SIRVE



12:57 PM CEST Ruben : quiero saber donde puedo reclamar!!!!, por politica amazon solo cobra cuando se envia y NO LO HA HECHO, me lo ha cobrado y no me lo ha enviado y desde luego no me llega a tiempo para mi viaje del dia 28



he pagado POR NADA



es una estafa en toda recgla



regla



12:58 PM CEST Ruben : donde puedo poner una reclamacion



???



12:58 PM CEST Esteban: Una reclamación de que tipo disculpa



12:58 PM CEST Ruben me estas tomando el pelo?



¿donde puedo hablar con un responsable de calidad?



12:59 PM CEST Ruben : o de ¿atencion al cliente?



12:59 PM CEST Esteban: Si gustas me permites un momento en espera y ya te comunico



12:59 PM CEST Ruben : espero



01:08 PM CEST Esteban: Listo Ruben ya te voy a transferir



01:08 PM CEST Ruben : ok



01:09 PM CEST Pablo M(Amazon): Hola Ruben, mi nombre es Pablo, en este momento soy el supervisor, a cargo del servicio al cliente de Amazon España. Estaré encantado, de atenderte el día de hoy.



01:09 PM CEST Ruben : Hola Pablo buenos dias, soy Rubén , necesitas datos sobre el caso?



01:10 PM CEST Pablo M: Sino es mucha molestia Ruben, porfavor planteame la situación para poder ayudarte de la mejor manera.



01:10 PM CEST Ruben : queria saber donde hacer llegar una reclamacion formal a Amazon



01:13 PM CEST Ruben : y mi caso es sencillo, compro una silla de niño que necesito para realizar un viaje el proximo dia 28 de julio, me aparece pendiente de fecha, luego me aparece el 31 de julio fecha estimada de entrega, el dia 20 voy a anular el pedido por que no le daba tiempo y veo para mi sorpresa que la fecha de envio es el mismo dia 20 y se me hace el cargo, el dia 21, vuelven a modificarlo y reclamo, ni caso, el el 22 vuelvo a llamr y no caso, y hoy idem, SOLO pedia que me dijeran si me va a llegar antes del 28 o no, cobrarmelo me lo cobraron el 20, PERO NO ME LO HAN ENVIADO



01:14 PM CEST Ruben : me lo cobran pero no me lo envian, reclamo y no me contestan, me dicen que la fecha es el 31 y ya esta...entonces por que me lo cobraron el 20?



SIGUE SIN SALIR, me han cobrado por nada, y eso es una estafa



01:16 PM CEST Pablo M: Gracias Ruben, por la explicación. Permiteme un momento para revisar la información. Primero con tu pregunta inicial, una reclamación formal la podes colocar conmigo ahora mismo o si gustas enviar un e-mail a primary@amazon.es par que quede registro en tu cuenta. Para confirmar la orden de la cual me comentas es esta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, correcto?



01:17 PM CEST Ruben : perfecto, gracias



si



01:18 PM CEST Pablo M: Gracias un momento.



01:24 PM CEST Pablo M: Gracias por la espera Ruben, revisando tu pedido puedo ver que este esta con fecha estimada de entrega del 31 de julio. En el correo de confirmación, inicialmente no se te había dado una fecha de entrega inicial, ya cuando el centro de distribución tiene fecha te envío un email el 19 de julio para avisarte que la la fecha sería el 31 de julio. Con respecto a la transacción que visualizas en tu cuenta confirmarte que esa transacción es una retención de parte de tu banco ya que Amazon no cobra hasta que envía el producto y en estos momento el pedido se encuentra en envío inminente desde el día 20 de julio.



Ahora, como el pedido se ha mantenido en ese estado de envio inminente, que significa que ya esta en las ultimas fases de preparación para el envío. Lo que podemos hacer Ruben es que me comunique con el centro de distribución para revisar que esta sucediendo con el pedido, que nos indiquen porque no se ha enviado o si es que ya se envío que actualicen el pedido.



01:26 PM CEST Pablo M: Lamento muchísimo la situación que haz tenido que pasar con este pedido Ruben.



01:26 PM CEST Ruben : por favor necesito saber cuando va a salir,y en su caso a llegar, porque de no llegar antes del 28 no me interesa y perdona que llamalo retencio o x , tengo la factura con el cargo hecho



01:27 PM CEST Ruben : Imprime esta página para tus registros.



Pedido realizado: 17 de julio de 2017



Pedido Amazon.es número: xxxxxx



Total del pedido: EUR xxx



Preparando el envío



Productos comprados: Precio



1 de: Romer Kidfix II XP - Silla de coche, grupo 2 y 3, color negro



Vendido por: Amazon EU S.a.r.L.



Estado: Nuevo



EUR xxxx



Dirección de envío:



Rx







Atención: Esta no es una factura del IVA.



01:29 PM CEST Ruben Gomez: lo compre en amazon por que me ofrecia mas confianza que en bebitus que me garantizaban la entrega en 24/48 horas y al mismo precio y la cague



ya seria la 4 vez que hablariais con el centro de distribucion y el resultado es NINGUNO.



01:32 PM CEST Daniel(Amazon): Bienvenido a Amazon mi nombre es Daniel y soy Supervisor de Amazon.es con gusto te ayudaré!



01:33 PM CEST Ruben : y Pablo?



01:34 PM CEST Daniel: Pablo ha tenido un problema tecnico, la reclamacion formal la tomo Pablo y asi mismo puedes enviar la reclamacion por escrito a primary@amazon.es



01:34 PM CEST Ruben si no os importa al finalizar este chat lo voy a proceder a publicar en mi web y grupos sociales



01:35 PM CEST Ruben : eliminando la informacion personal y e conomica claro esta



01:36 PM CEST Daniel: Lamentamos escuchar que quieras tomar esas acciones pero es tu derecho, si comentarte de que debemos esperar respuesta de nuestro centro de distribucion ya que las comunicaciones se hicieron durante dias no laborables.



Adicionalmente me indica Pablo que el va a mantener un seguimiento de tu caso



01:36 PM CEST Ruben Gomez: eres la 5 persona que me atiende, y es curioso que en un mismo turno amazon disponga de varios supervisores (no coordinadores)



01:37 PM CEST Ruben : NO LABORABLES, el viernes es no laborable??????????????????????????????????????????



01:37 PM CEST Daniel: Si pero eso lleva su proceso de revision, el Almacen puede recibir gran cantidad de consultas las cuales se resuelven de manera cronologica!



01:38 PM CEST Ruben : que suerte tengo, pablo, esteban, la chica de esta mañana, la del saba do por la mañana la del viernes, todos ibana hacer un seguimiento, y todos juntos nos estamos enterando de que no sirve de nada reclamar a AMAZON



01:38 PM CEST Daniel: Adicionalmente habemos supervisores porque durante el dia hay que tomar escalaciones de nuestros clientes y asi ayudarles de la mejor manera



01:38 PM CEST Ruben : y el resultado es.......................???????



01:39 PM CEST Ruben: necesito nombre y apellidos del supervisor, si eres tan amable



01:40 PM CEST Daniel: Todo tiene su debido proceso, debes comprender que cuando se hacen solicitudes de este tipo no se resuelven de manera inmediata se debe de investigar la situacion para poder brindar una respuesta concreta y no crear falsas espectativas



Y estamos tratando de ayudarte de la mejor manera



Y con respecto al nombre y apellidos te comento que solamente te puedo brindar el nombre y la primer letra del apellido por politicas de seguridad de nuestra empresa



01:41 PM CEST Daniel: Pablo M



Seria el supervisor a cargo!



01:41 PM CEST Ruben : y ¿desde el viernes al lunes no habeis tenido tiempo? para decirme algo



01:41 PM CEST Daniel: Como te indico el Viernes se mando la comunicacion , pero al ser fin de semana el Centro de Distribucion no nos ha dado respuesta y se esta haciendo lo posible que sea cuanto antes



01:42 PM CEST Ruben : y el problema tecnico de Pablo M. supervisor al cargo, no se ha resuelto todavia?



01:43 PM CEST Daniel: En este momento se esta solucionando y te comento que no es posible hacer la transferencia. El Supervisor Pablo M, se estara poniendo en contacto contigo via correo electronico. Vamos hacer lo posible para obtener respuesta de nuestro Almacen cuanto antes. Y asi poder contactar contigo he indicarte como va el proceso



01:45 PM CEST Ruben : bueno vamos a resumir, porque me estoy obcecando, resulta que eld ia 17 hago un pedido, el cual no me fijais fecha, pasado un par de dias me comunicais que sera entregado el 21, el dia 20 entro para cancelarlo, pero veo con sorpresa que me lo habeis cobrado, y pone envio INMINENTE, por lo que presumo llegara antes, y no cancelo, veo el dia 21 tampoco sale y llamo para reclamar, toman nota y se ponen en contacto con centro de distribucion, el sabado idem, el lunes idem, y aqui seguimos, cobrado y sin enviar. eso si para curarse en salud el centro de logistica el mismo viernes cambia de nuevo la fecha de envio y por ende de entrega.



perdon la fecha inicial de entrega fue el 31 me he equivocado al escribir



01:47 PM CEST Daniel: Ruben lamento todo lo que ha sucedido y espero que aceptes mis mas sinceras disculpas. Comentarte de que revisando la informacion no hay un cobro realizado, sino una retencion del dinero que esto se hace en comunicacion con el Banco para verficar que existe dinero en la tarjeta y que la misma no tenga algun tipo de incidencia.



01:48 PM CEST Daniel: El motivo de contactar al Centro de Distribucion es para verificar porque el pedido nunca se completo y verificar si es algun punto de disponibilidad del articulo o ver si es un error del sistema



Entonces por eso es que se te indica que vamos hacer todo lo posible por ayudarte



01:48 PM CEST Ruben Gomez: di lo que quieras en amazon.es hay una factura y yo un cargo en el banco, eso es un COBRO.



01:48 PM CEST Daniel: Pero esto tiene un tiempo para resolverse



01:49 PM CEST Ruben : DESDE EL VIERNES ???



01:50 PM CEST Ruben habeis visto el email de ANA JULIA?



01:50 PM CEST Daniel: Sabado y Domingo son dias no laborables, por lo tanto el dia Viernes el Centro de Distribucion recibio la consulta pero de momento deben de estar trabajando en ella



entonces por eso el supervisor Pablo se ha dejado el seguimiento para hacer presion a ellos y tener una respuesta



01:50 PM CEST Ruben entonces me mentisteis en este correo?



01:50 PM CEST Daniel: Debes entender que todo lleva un proceso y te estamos ayudando



01:51 PM CEST Ruben: Servicio de Atención al Cliente de Amazon.es



¡Hola Rubén!



Mi nombre es Ana Julia, quien tuvo el agrado de recibir tu llamada telefónica el día de hoy en el Servicio de Ayuda al cliente de Amazon España. ¡Espero se encuentre muy bien!



Antes que todo, de verdad lamento que hayas tenido que pasar por esta situación con tu pedido xxxxxxxxxxxxxxxx ya que entiendo perfectamente que has puesto tu confianza en Amazon para entregarte este paquete. Poniéndome en tu lugar entiendo las molestias causadas y es por esto que haré todo lo posible para que este pedido te sea entregado tan pronto sea posible.



Ahora bien Rubén, te comento que me he encargado de buscar toda la información disponible respecto a tu pedido y pude comprobar que el retraso surgió a la hora de distribuir los productos a nuestros transportista, ya que por un error que se dio en la red de distribución algunos paquetes sufrieron retrasos. Sin embargo Rubén, como tú dices, lo has comprado con una fecha de entrega y mereces recibirlo a lo que tú has solicitado, ya que es un servicio que estás pagando.



Al revisar tu pedido, de inmediato me he encargado de ponerme en contacto directamente con el Departamento de Logística para que por medio de una solicitud con grado de urgencia tu pedido tenga prioridad de entrega, y bueno confío que tomarán muy en cuenta tu caso ya que les he explicado lo acontecido y espero recibas este paquete pronto ya que como te digo, he realizado todo lo posible para que se le dé prioridad a tu pedido.



Nuevamente, lamento profundamente la frustración que este retraso te ha causado.



Te puedo asegurar que me ocuparé personalmente de hacer llegar esta información al departamento correspondiente y que el caso será estudiado con detenimiento. El número de tu incidencia es: xxxxxxxxx



Una vez finalizada la investigación, el departamento correspondiente tomará las acciones necesarias; sin embargo, por favor, comprende que los resultados no serán compartidos.



Gracias por tu comprensión y por comprar en Amazon.es, que te vaya excelente.



Aprovecho para comentarte que al final de este e-mail encontrarás una pregunta de respuesta Sí o No, para que puedas enviarnos comentarios acerca del servicio que te he proporcionado.



01:51 PM CEST Daniel: Yo no te he mentido, yo te estoy diciendo la verdad en todo momento



01:51 PM CEST Ruben : entonces Ana Julia mintio?



01:52 PM CEST Daniel: En que te mintio?



01:52 PM CEST Ruben : y pude comprobar que el retraso surgió a la hora de distribuir los productos a nuestros transportista, ya que por un error que se dio en la red de distribución algunos paquetes sufrieron retrasos. Informacion del (sabado tarde)



01:52 PM CEST Daniel: Ella te indica que mando la solicitud al almacen, no te indico que la respuesta era inmediata. Y adicionalmente te comento que el departamento correspondiente para estudiar el caso



01:53 PM CEST Ruben : su respuesta:; y pude comprobar que el retraso surgió a la hora de distribuir los productos a nuestros transportista, ya que por un error que se dio en la red de distribución algunos paquetes sufrieron retrasos.



01:53 PM CEST Daniel: En este caso lamento que te hayan indicado ese motivo, lo cual yo de mi parte no te puedo asegurar que asi sea



01:53 PM CEST Ruben : esto es un dialogo absurdo, no me esta sirviendo de nada



01:54 PM CEST Daniel: Pueden existir diversas razones por lo cual nosotros estamos ayudandote, en este caso el Supervisor Pablo a cargo del caso



01:54 PM CEST Ruben Gomez: solo para que en la red lo flipen



01:55 PM CEST Daniel: Si pero como te hemos comentado debemos esperar Ruben para brindarte la informacion correcta y en concreto



01:57 PM CEST Ruben : ¿esperar a que? 3 dias mas para decirme que no va a llegar a tiempo.....esto es subrealista, necesito esperar para saber si teneis mi producto, necesito esperar para saber cuando lo vais a enviar (si lo vais a enviar), necesito esperar para saber quien me lo va a enviar y como (transporte) y necesito esperar para saber cuando va a llegar, pero no necesito esperar para pagar????



02:00 PM CEST Daniel: De momento como te digo Ruben, en el sistema a mi me aparece una retencion de la cual te puedo brindar el codigo que se genera entre Amazon y tu Banco cuando este tipo de autorizaciones se dan. Ya con esto puedes ir al Banco. Ahora bien con respecto a todo lo que ha sido el envio del paquete se que no son situaciones que se tienen que aparecer, pero en este caso se ha dado un imprevisto que nosotros aca ni tu esperabamos, por ende estamos tratando de hacer todo lo posible por acelerar el proceso y ayudarte cuanto antes



02:01 PM CEST Daniel: Y como te comente anteriormente el Supervisor Pablo M esta a cargo y esta trabajando en ello para poder comunicarte que ha sucedido y darte las respuestas correctas



02:02 PM CEST Daniel: Algo mas en lo que te pueda ayudar?



02:04 PM CEST Ruben : conclusion SOLUCION NINGUNA, respuesta NINGUNA, ya te llamaremos version digital AMAZON



cuando sabre algo,......vaya usted a saber



02:05 PM CEST Daniel: Ruben como te lo comente, ya hay una persona a cargo, y te estara enviado actualizaciones de tu caso dia con dia!



02:06 PM CEST Daniel: Para que sepas que estamos trabajando y haciendo la presion necesaria para darte la respuesta lo mas pronto posible



Pablo te enviara la informacion en unos momentos por email



algo mas en lo que te pueda ayudaR?



02:06 PM CEST Ruben estimado sr seguimos esperando la informacion....no volveremos a poner en contacto con usted tan pronto dispongamos de ella



.....



no muchas gracias ya os dejo tranquilos



02:08 PM CEST Daniel: Bueno Ruben espero que tengas un muy buen dia, de parte de nosotros estamos trabajando para ayudarte y solucionar esto lo mas pronto posible.



Un saludo cordial



Gracias.



Amazon.es