Acusan a Amazon de inflar los precios para que sus descuentos parezcan mayores

La Comisión de Comercio de EEUU investiga tras petición de consumidores

Como parte de las investigaciones para autorizar la compra de Whole Foods por parte de Amazon, la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés) está investigando las acusaciones en torno a que la plataforma engaña a los clientes sobre sus descuentos, según una fuente cercana a la investigación.

En concreto, la FTC está investigando una queja presentada por el grupo en defensa de los consumidores Consumer Watchdog que analizó unos 1.000 productos de la web de Amazon el pasado junio y encontró que la compañía estableció su precio de referencia en un 46% de ellos.

De ellos, el 61% fueron más altos de a como habían sido vendidos en los 90 días anteriores, con lo que el organismo apunta a que Amazon infla los precios para después venderlos más baratos y que parezca una buena oferta.

Ante la petición de Consumer Watchdog, la agencia ha pasado a realizar una serie de investigaciones informales sobre las acusaciones, de acuerdo con una fuente de Reuters que también informó sobre los antecedentes de la compañía para preservar relaciones comerciales.

La FTC por su parte se ha negado a hacer algún comentario al respecto sobre la investigación, con lo que se desconoce si la reclamación del organismo de consumidores puede acabar en una investigación formal o si finalmente se desestimará.

Amazon por su parte sí ha comentado la investigación de Consumer Watchdog, a la que ha calificado como "profundamente defectuosa" pues "las conclusiones son erróneas". El gigante del comercio electrónico argumenta que "validamos los precios de referencia proporcionados por los fabricantes, proveedores y vendedores contra precios reales recientemente encontrados en Amazon y otros minoristas".

Paralizar la compra de Whole Foods

El organismo por su parte ha pedido formalmente que no se permita a la compañía comprar Whole Foods hasta que el regulador no determine si realmente Amazon está realizando una campaña de descuentos engañosos sobre los productos que vende de forma recurrente.

Y es que la FTC desempeña un doble papel tanto para sondear los cargos de publicidad engañosa como para evaluar las fusiones asegurándose de que se cumple la ley antimonopolio.

Precisamente, la FTC cuenta con una Guía contra el engaño de precios en la que se advierte sobre las técnicas de inflado de precios a propósito para que parezca que el posterior precio cobrado más barato parezca una ganga.

