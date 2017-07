Operación policial sin precedentes: EEUU y Europa tumban los mercados ilegales más grandes de la dark web

Para #1, veo que no sabes leer muy bien lo que pasó es que "millones de dólares en bitcoins se congelaron y requisaron". Es decir esos bitcoins tan superseguros que escapan al control del gobierno.



Los billones de euros y dólares "sin valor" se utilizan para mantener la agricultura y ganadería que te dá de comer tres veces al día, para sostener la educación y la sanidad, para que los investigadores puedan mejorar la calidad de vida de las personas, para mantener la libertad de poderes y la prensa independiente, para que cuando cojas el coche tengas carreteras asfaltadas y bien señalizadas, para que si tienes un problema de salud te atiendan rápidamente en un hospital, etc, etc,...