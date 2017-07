330 43

Detectan un falso soporte de Windows que inutiliza equipos y reclama 150 euros por sus servicios

20/07/2017 - 14:29

Una de las estafas más repetidas por los cibercriminales es la de hacerse pasar por el falso soporte de Microsoft. La empresa alemana de ciberseguridad G Data ha detectado uno de estos timos en los que los delincuentes se hacían con el control de los equipos y reclamaban un mínimo de 150 euros para solucionar el problema.

MADRID, 20 (Portaltic/EP)

Los cibercrminales se sirven de la ingeniería social para contactar telefónicamente con sus víctimas, usuarios de Windows 10, según ha explicado G Data en un comunicado. Para detectar esta amenaza, uno de los investigadores de la compañía se hizo pasar por una víctima de esta estafa y, tras seguir las instrucciones dadas por los responsables del timo, vio cómo su ordenador era inutilizado y se le exigía una suma económica para recuperarlo.

Los delincuentes ponen en marcha sus ataques mostrando una falsa alerta de seguridad sobre una pantalla de error del sistema operativo de Microsoft. Este mensaje advierte que el ordenador ha sufrido un problema grave y ha sido bloqueado por motivos de seguridad. Para solucionarlo, se pide a la víctima que llame a un servicio gratuito de soporte y que, en caso de ignorar el aviso, el PC "tendrá que ser desactivado".

Al realizar la llamada, los cibercriminales explican el supuesto problema al usuario y le dan instrucciones para configurar una conexión remota antes de pasar la llamada a un "ingeniero altamente cualificado". Tras esto, bloquean el control de cuentas de usuario de Windows, y desde ese momento, la víctima deja de tener acceso a su propio ordenador en caso de reinicio.

El supuesto ingeniero muestra un supuesto listado con todos los virus del equipo, que supuestamente estaría infestado de 'malware', entre ellos uno conocido como Koobface, y asegura que todas las conexiones de PC "representan a cibercriminales que tienen acceso a la computadora en cualquier momento".

Entonces, el falso empleado de Windows propone al usuario un escaneado completo que durará entre 60 y 90 minutos y que, además, conlleva la compra de un programa que facilite la desinfección y que cuesta 150 euros más IVA. El operador ofrece otras opciones, entre ellas un contrato de por vida por 888 euros, que pueden abonarse por tarjeta de crédito o en tarjetas prepago de Apple iTunes.

Los cibercriminales recriminan a los usuarios que se niegan a pagar y cambian la contraseña del equipo para que este no pueda acceder al ordenador una vez que lo reinicie. Ante estas situaciones se recomienda no ceder al miedo, contactar en caso de incidencia con el proveedor directo del servicio y no compartir nunca los datos personales.

PUBLICIDAD