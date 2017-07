Google usará el historial de búsqueda para crear un 'feed' de noticias personalizado para smartphones

Google Now, el asistente virtual de la compañía de Mountain View para Android, se renueva con un 'feed' de noticias que se personaliza automáticamente según el historial de búsqueda.

Este nuevo servicio, llamado Google Feed, enseñará al usuario multitud de tarjetas no solo con noticias, sino también con vídeos de YouTube, resultados deportivos, previsión del tiempo y cualquier otra materia de interés registrada en el historial.

Según ha avanzado Google en un comunicado, los algoritmos de aprendizaje se han mejorado para que la propia aplicación se anticipe a lo que le interesa al usuario. De esta forma, cuanto más se usen las búsquedas de Google, el 'feed' será más exacto porque tendrá más datos por los que partir.

Google Feed también será capaz de reflejar el nivel de interés que tiene el usuario por un tema. En este sentido, la app permite dejar de seguir a estos temas, añadir nuevos o ampliar la información con un acceso directo al buscador de Google. Además, también se ofrecen múltiples fuentes y puntos de vista de la misma noticia, con la posibilidad de revisar los datos en Google y leer noticias similares.

Aunque en un principio parece que no hay grandes cambios si se compara a Google Now con Google Feed, desde la compañía estadounidense aseguran que esto no es así. "El feed puede diferenciar entre aquellos temas que son de reciente interés y aquellos que se llevan siguiendo desde hace tiempo", señala Shashi Thakur, vicepresidente de Ingeniería de Google.

Esta funcionalidad se implantará primero en Estados Unidos para ampliarse en el resto del mundo, tal y como avanza la compañía californiana en su escrito, aunque se desconoce por el momento la fecha en la que llegará a otros países.

