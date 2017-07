La inteligencia artificial mediará en el 85% de las relaciones comerciales

No existe ni existirá inteligencia artificial, es una mera falacia. Un ordenador no es listo, ni piensa, no es más que una maldita máquina que hace lo que el programa le haya dicho que haga. Es decir es un maldito imb.cil que se limita a hacer rápido aquello que le han dicho que haga.



Ninguna máquina puede emular al cerebro. En primer lugar porque no tenemos ni la más remota idea de cómo funciona el cerebro. Y en segundo lugar porque la máquina no puede ser creativa, sólo se limita a repetir aquello que le ha dicho el amo.



¿Qué puede hacer muchos cálculos? Sí, muchísimos. Pero ni aprende (el algoritmo es el mismo), ni se rediseña ni nada por el estilo. Simplemente es un t.to muy rápido. Nada más.