Así queda la oferta de Movistar Fusión tras la llegada de su nueva tarifa convergente low cost

Ahora se podrá contratar móvil, fibra, fijo y televisión a partir de 45 euros

Movistar ha anunciado hoy una nueva oferta convergente con dos tarifas con las que alcanzar a los usuarios que demandan una alternativa de producto combinado más barato. Comparativa de Movistar Fusión #0 frente a las tarifas convergentes más baratas del mercado.

En concreto, la compañía ha presentado las tarifas Fusión #0 y Fusión Series que parten desde los 45 y 60 euros respectivamente y que incluyen conexión de fibra óptica, datos móviles a partir de 2 GB y acceso a parte de su servicio de televisión.

Estas nuevas propuestas se compaginarán con las actuales de Fusión que ya ofrece la compañía, con lo que el catálogo de Movistar Fusión quedará conformado de la siguiente forma y con precio final.

Fusión #0. 45 o 57 euros por 50 o 300 Mb de fibra óptica, respectivamente.

Incluye dos líneas móviles, una de ellas con 2 GB de datos y 200 minutos incluidos y otra con 200 MB de datos y llamadas a 0 céntimos el minuto. Desde fijo cuenta con llamadas ilimitadas a otros fijos nacionales.

Su servicio de televisión incluye descodificador, el canal #0 y Movistar eSports, los canales de TDT, y 4.500 títulos bajo demanda.

Fusión Contigo. 55 o 67 euros por 50 o 300 Mb de fibra óptica, respectivamente.

Incluye dos líneas móviles, una de ellas con 4 GB de datos y 200 minutos incluidos y otra con 200 MB de datos y llamadas a 0 céntimos el minuto. Desde fijo cuenta con llamadas ilimitadas a otros fijos nacionales.

Su servicio de televisión no incluye descodificador con lo que su acceso será a través de ordenador, dispositivos móviles, consolas o smart TV. Incorpora el canal #0 y Movistar eSports, los canales de TDT, y 5.000 títulos bajo demanda. Esta oferta no permite contratar paquetes de televisión como Cine, Series o Deportes. En el fijo cuenta con llamadas ilimitadas a otros fijos nacionales.

Fusión Series. 60 o 72 euros por 50 o 300 Mb de fibra óptica, respectivamente.

Al igual que la anterior, incluye dos líneas móviles, una de ellas con 4 GB de datos y 200 minutos incluidos, mientras que la otra cuenta con 200 MB de datos y llamadas a 0 céntimos el minuto.

La televisión incluye descodificador con TDT, #0, Movistar eSports, y los canales de series Movistar Series y Movistar Series Extra que incluye títulos como Leftovers, Juegos de Tronos, Orange is the New Black o Better Call Saul. Además, el cliente tendrá acceso a más de 8.000 títulos de vídeo bajo demanda.

Como particularidad, se ofrece durante los tres primeros meses con un descuento de 15 euros: 45 y 57 euros, en función de la conexión de internet al hogar.

Fusión+. 75 o 90 euros por 50 o 300 Mb de fibra óptica, respectivamente.

A partir de esta tarifa crecen los datos móviles: se ofrece una línea principal con 8 GB de datos y llamadas ilimitadas junto a una secundaria con 200 MB y llamadas a 0 céntimos por minuto. Con respecto al fijo incluye llamadas gratis entre fijos y 550 minutos a móviles nacionales.

La particularidad aquí está en que su servicio de televisión incluye los 80 canales en el descodificador sin los canales de series, sino que incluye 8 partidos de Liga (siempre uno del Barça o Real Madrid) y los partidos de Copa del Rey y, si se dispone de fibra de 300 Mb también Champions y Europa League.

Esta configuración permite contratar los paquetes Cine (10 euros más), Series (7 euros más), Motor (10 euros más) o Deportes (10 euros más) de forma adicional. En el caso de que se desee más fútbol, será necesario contratar Fusión+ 2.

Fusión+ Ocio. 75 o 90 euros por 50 o 300 Mb de fibra óptica, respectivamente. También se ofrece una línea principal con 8 GB de datos y llamadas ilimitadas junto a una secundaria con 200 MB y llamadas a 0 céntimos por minuto. Con respecto al fijo cuenta con llamadas ilimitadas a otros teléfonos fijos nacionales y 550 minutos a móviles

La televisión incluye descodificador con más de 80 canales como FOX, AXN, TNT, Calle 13, Comedy Central, Cosmo, SyFy, AMC, Fox Life, AXN White o MTV, además de #0, Movistar eSports, y los canales de series Movistar Series y Movistar Series Extra. Asimismo se tendrá acceso a una más de 8.000 títulos de vídeo bajo demanda y las series también se pueden ver en directo o grabadas.

Eso sí, con esta opción no se pueden contratar paquetes o canales de televisión adicionales como Cine, Motor o Deportes. En el caso de querer hacerlo, habrá que contratar Fusión+ -que incluye fútbol- y después contratar las series o cine.

Como particularidad, esta oferta cuenta con un descuento de 6 meses para nuevas altas o migraciones por 60 y 72 euros según la velocidad de fibra contratada.

Fusión+2. Cuesta 115, 140 o 155 euros en función de la oferta de televisión. La conexión móvil y al hogar es la misma para las cuatro variantes disponibles (Fusión+2,Fusión+2 Ficción, Fusión+2 Premium, Fusión+2 Premium Extra). En todas las opciones se incluye fibra óptica de 300 Mb, llamadas gratis entre fijos y 550 minutos a móviles nacionales y 16 GB de datos para repartir entre dos líneas, ambas con tarifa plana de llamadas móviles.

Todas las configuraciones de televisión incluyen descodificador con más de 80 canales de entretinimiento (incluyendo #0 y Movistar eSports) y están configuradas de la siguiente manera:

- Fusión+2. 115 euros. Fútbol al completo: toda la Liga incluido el Partidazo, Copa del Rey, Champions y Europa League, partidazo de Segunda división y ligas internacionales. Asimismo, se pueden contratar los paquetes Cine (10 euros más), Series (7 euros más), Motor (10 euros más) o Deportes (10 euros más).

- Fusión+2 Ficción. 115 euros. Aquí se reduce el fútbol a 8 partidos de Liga, Copa del Rey, Champions y Europa League pero se incluyen los paquetes Cine y Series. Se podrá contratar adicionalmente Motor y Deportes.

- Fusión+2 Premium. 140 euros. Incluye todo el fútbol, los paquetes Cine, Series, Motor y Deportes así como multiacceso al hogar, que permite ver la televisión en 4 dispositivos a la vez.

- Fusión+2 Premium Extra. 155 euros. Al igual que el anterior, incluye todo el fútbol, Cine, Series, Motor y Deportes y multiacceso al hogar. Sin embargo, también incluye los canales a la carta Caza y Pesca, Mezzo, Classica, Playboy TV e Iberalia TV.

Como particularidad esta última oferta está rebajada a 115 euros durante 3 meses para nuevas altas o migraciones.

