Uber ataca al taxi rebajando a la mitad los trayectos a aeropuertos y estaciones durante el verano

Al 1:No sólo el taxi,la tecnología matará muchos trabajos y oficios.Y muchos de los que se conservan ahora son sólo para que no haya una revuelta social.Los diarios,vigilantes,agencias de viajes,sucursales bancarias,etc,etc,etc.Los taquilleros de metro desde que los sacaron de su sitio no saben donde esconderse...así de simple no se puede detener a la tecnología.