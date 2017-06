Balandra Software ficha a Antonio Cantalapiedra para preparar su expansión internacional

El cofundador de MyTaxi se une al consejo de administración de la startup

Balandra Software, la startup franco española centrada en el comportamiento de las marcas digitales, ha incorporado a su consejo de administración al cofundador de MyTaxi y CEO en España y Portugal hasta el pasado junio, a Antonio Cantalapiedra, por su especialización y visión en el entorno de la transformación digital. Según ha podido saber elEconomista.es, con este nombramiento, la compañía busca no sólo reforzar su Consejo de Administración sino preparar su expansión internacional con este nombramiento.

Cantalapiedra accede al consejo asesor de Balandra Software tras más de una década como directivo a nivel internacional en empresas de telecomunicaciones, digitales, y una reconocida carrera como conferenciante internacional y profesor en Universidades y Escuelas de negocio de primer nivel.

El antiguo CEO de MyTaxi en España, inicia así una nueva etapa fuera del conglomerado Daimler para centrarse en su papel socio inversor en empresas tecnológicas, impulsando de este modo la modernización del tejido empresarial español.

El planteamiento de Balandra Software para configurar su estrategia de crecimiento, la startup está creando un Consejo Asesor en el que busca incorporar la visión estratégica de profesionales de primera línea del mundo de la disrupción digital. De este modo, a Cantalapiedra se une a otro peso pesado del panorama tecnológico europeo, Sylvia Díaz-Montenegro, fundadora de Balandra Software, exIT Vice President de INDirect, exCIO de Línea Directa Aseguradora y con dilatada experiencia en el servicio digital.

Balandra es una tecnológica franco-española de la industria del software, declarada Cool Vendor por el analista Gartner en 2015. Es pionera en el uso de los procesos no lineales para resolver los retos a los que se enfrentan las empresas en la economía digital.

Después de colaborar con la Universitat Politècnica de Catalunya y apoyado por un préstamo del CDTI, una innovadora tecnología que resuelve el desafío de la gestión del comportamiento de las marcas con un enfoque análogo a la memoria del corto plazo humana. Memento es el producto de Balandra que construye la 'conciencia' de las marcas, reflejando lo que los sistemas internos les hacen a sus Clientes. Esta conciencia es lo que permite modificar los 'modales', adecuando la comunicación hacia cada uno de ellos para adaptarla a su contexto.

