Es oficial: WhatsApp ya permite dar marcha atrás y anular mensajes mandados por error

Habrá cinco minutos para anular los envíos y que no se puedan leer

WhatsApp ha hecho oficial la llegada de una de las características más esperadas: poder anular los mensajes mandados por error y que al otro usuario no reciba nunca ese texto.

Para hacerlo, la nueva función Anular permitirá cancelar el envío de un mensaje tanto en un chat individual como de grupo durante 5 minutos, una vez transcurrido ese plazo el mensaje enviado ya será definitivo y no se podrá borrar remotamente.

Los mensajes que se hayan anulado con éxito desaparecerán de los chats de los contactos, con lo que el si en un chat ve "Este mensaje fue anulado", significa que la persona que lo envió anuló el mensaje.

Aunque la novedad acaba de llegar a la aplicación, para que la función funcione con éxito, tanto el emisor como el destinatario del mensaje deben estar utilizando la última versión de WhatsApp, ya sea en Android, iPhone o Windows Phone.

En el caso de que uno de los dos nexos de la conexión no cuenten con la aplicación actualizada a la última versión, la función no será compatible y los mensajes no se podrán borrar en los primeros cinco minutos, sino que el receptor podrá verlos siempre que hayan sido mandados.

Durante este tiempo, el receptor podrá leer el mensaje antes de ser borrado, con lo que la nueva función de WhatsApp no asegura que a quien le llegue el mensaje no lo lea si el destinatario es rápido al recibir el mensaje.

¿Cómo anular los mensajes?

Lo primero será tener actualizada la aplicación WhatsApp a la última versión disponible. Una vez que se haya actualizado, el método varía según las plataformas:

Para Android: habrá que mantener presionado el mensaje para seleccionarlo, toca el Botón de menú y en la parte superior del chat pulsar sobre Anular.

Por su parte, en iPhone y Windows Phone, habrá que mantener presionado el mensaje para seleccionarlo y tocar Anular.

