El videojuego Way of Redemption, desarrollado por el estudio español Pixel Cream, se pone a la venta para PS4

5/05/2017 - 14:42

Way of Redemption, el videojuego independiente desarrollado por el estudio español Pixel Cream, se ha lanzado de forma oficial para PlayStation 4. El juego, que mezcla acción y deportes, ya puede comprarse en formato digital e incluye un mes gratuito para los usuarios de la plataforma PlayStation Plus.

MADRID, 5 (Portaltic/EP)

El juego ha llegado a la plataforma digital oficial de venta de videojuegos para PS4 de Sony después de haber sido lanzado en 2015 como un título 'indie'. Por aquel entonces, fue elegido como 'Mejor Juego' de los Premios PlayStation 2015, dirigidos a videojuegos independientes españoles.

Según sus creadores, el videojuego forma parte de una nueva categoría: Arena de Deportes Multijugador Online (MOSA, por sus siglas en inglés). En sus partidas, de hasta cuatro jugadores, el principal objetivo es ganar la redención de los dioses y destruir el portal enemigo con potentes lanzamientos de balón.

En cuanto a los modos de juego, Way of Redemption permite jugar partidas de uno contra uno o dos contra dos tanto de forma local como en línea, e incluye diferentes arenas y la posibilidad de personalizar a los héroes. Los usuarios de PlayStation Plus pueden jugar partidas clasificatorias, retar a sus amigos o buscar partidas en línea con otros usuarios para conseguir recompensas y experiencia para subir de rango.

El título saldrá a la venta en formato digital a un precio de 19,99 euros. Way of Redemption será gratuito durante el primer mes para los usuarios de PlayStation Plus de España y Portugal. En cuanto a la clasificación parental, ha sido evaluado como PEGI 7, y está disponible en diez idiomas distintos, entre ellos el español.

