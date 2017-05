El truco que esconde la calculadora del iPhone y probablemente no conozca

El sistema operativo móvil de Apple, iOS, guarda una serie de trucos con los que el usuario se puede relacionar de una forma más fácil con el iPhone para explotar todo su potencial. Ahora, uno de estos gestos se ha convertido en viral debido a que muchos usuarios no sabían que era posible hacerlo.

Una de las aplicaciones que más se usan en el teléfono es la calculadora, sin embargo, en el momento que el usuario se confunde se ve obligado a borrar toda la operación y a hacerla de nuevo. Hasta ahora.

Con el nuevo truco que se ha viralizado por redes, el usuario puede con sólo deslizar el dedo en la pantalla en la parte en la que se ubica el resultado, el usuario podrá borrar únicamente el último número ingresado.

De este modo, al deslizar el dedo por la pantalla, el usuario activa la opción CE (clear error), mientras que en la pantalla el único botón que ve para borrar es C (clear) que elimina todo el contenido.

Asimismo, otro de los 'trucos' que el usuario puede experimentar en la calculadora es girar su teléfono y, de forma apaisada, dispondrá de una completa calculadora científica, donde la opción de deslizar el dedo para borrar la última cifra introducida sigue estando disponible.

PSA: you can backspace on the iPhone calculator pic.twitter.com/sBJMlANDNJ