Tuenti ficha a siete youtubers de éxito para revitalizar su canal y conectar con el público joven

4/05/2017 - 14:39

Tuenti, el operador móvil virtual, ha anunciado este jueves el fichaje de siete youtubers de éxito para revitalizar su canal en esta plataforma, con el objetivo de "ofrecer contenido de calidad", realizando así "una promoción de la propia marca diferente a los medios tradicionales de comunicación", ha explicado la compañía, que confía en conectar con el público más joven, su principal 'target'.

MADRID, 4 (Portaltic/EP)

Con esta apuesta, Tuenti quiere acercarse a los clientes en un momento de diversión y entretenimiento, en este caso a través de sus youtubers favoritos. Se trata de la primera vez que una compañía móvil lleva a los youtubers a su propio canal con una participación continua, como si se tratara de un programa de televisión. Las cuatro secciones principales estarán programadas durante 42 semanas con tres publicaciones semanales.

Yellow Mellow, Elvisa, Around the Corner, Loulogio y Topes de Gama, son los youtubers que formarán parte del canal de Tuenti, en el que, además, contarán con un gran elenco de colaboradores e invitados --músicos, artistas u otros youtubers--, que "proporcionarán entretenimiento y contenidos de calidad a sus seguidores", ha explicado la empresa durante el evento de presentación, que ha contado con el humorista David Broncano como maestro de ceremonias.

No se trata de una acción puntual, sino que tendrá continuidad en el tiempo, con una planificación de contenidos bien estructurada, en la que los populares youtubers ofrecerán contenidos novedosos y diferentes a lo que sus seguidores están acostumbrados a ver.

Yellow Mellow será la conductora de la sección 'Tuenti cosas antes de morir'. Durante cada programa, Yellow Mellow invitará a otro influencer con el objetivo de hacer realidad uno de sus últimos deseos antes de morir. "En este espacio se verán retos muy locos y rebosantes de adrenalina", asegura la propia youtuber.

Por otra parte, Elvisa presentará 'Con T de Tuenti', un espacio que funcionará como parodia "seria" de un magacín televisivo --para lo que contará con diferentes colaboradores--; mientras que las integrantes de The Around the Corner harán realidad 'Giga Botch', un Talent Show diferente en el que dos fans compiten por ser elegidos como el mejor BOTCH (como se conocen los fans de Around The Corner).

También tendrán su espacio en esta peculiar parrilla 'televisiva' los youtubers Loulogio y Topes de Gama, con 'Oh My app', un programa con formato de tutorial en el que los protagonistas irán probando apps curiosas y útiles. Topes de Gama hablarán como expertos en tecnología y software pero en un tono desenfadado y divertido, mientras que Loulogio interpretará el personaje antagónico, resistiéndose a la digitalización.

