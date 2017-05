Elon Musk concreta su visión de futuro: viajes interplanetarios, grandes camiones eléctricos y energía limpia

"Es importante tener un futuro que sea inspirador y atractivo. Creo que tiene que haber razones que te hagan levantarte por la mañana y querer vivir". Así describía Elon Musk la fuente de sus ganas de crear inventos aparentemente utópicos sin parar.

El creador de PayPal pronunció este fin de semana una charla TED en la que hizo un desglose del futuro de muchos de sus proyectos, con lo que describió su idea de futuro. Vehículos autónomos, viajes subterráneos o interplanetarios, energía limpia en todo el planeta... Proyectos que hace apenas unas décadas eran territorio exclusivo de la ciencia ficción.

Tesla sigue desarrollando sus modelos. La producción del Model 3 comenzará en julio, y hacia final de año esperan que el nivel de conducción automática de sus vehículos permita cruzar Estados Unidos de costa a costa sin tener que tocar el volante.

Elon Musk advierte de que la proliferación de vehículos autónomos y eléctricos, como el caso de Tesla, no acabará con los atascos sino que los incrementarán, puesto que será más cómodo y más barato que viajar en autobús.

En consecuencia, considera que el futuro del vehículo privado es compartirlo a voluntad con otros usuarios a cambio de una contraprestación: "Habrá una flota autónoma compartida donde tú comprarás tu coche y podrás escoger si usarlo de forma exclusiva, compartirlo sólo con amigos y familia, que lo usen sólo conductores puntuados con cinco estrellas o compartirlo sólo en ciertas ocasiones. Es lo que ocurrirá al 100%. Sólo es cuestión de cuándo".

Por otra parte, Musk incidió en el Tesla Semi, cuyo prototipo ya ha conducido personalmente. Ha afirmado que serán camiones para largas distancias y alto tonelaje, con mayor maniobrabilidad que los grandes camiones que están actualmente en la carretera.

En diciembre se vio envuelto en un atasco y surgió la idea. La semana pasada, una primera imagen de la tuneladora veía la luz, y surgía la web y el primer diseño animado en 3D. Musk explicó que The Boring Company está saliendo adelante con el "2 o 3%" de su tiempo y gracias a "becarios y gente que trabaja a tiempo parcial".

Para confrontar los enormes costes que supondría excavar decenas de túneles de varios kilómetros de extensión que permitieran el transporte subterráneo de vehículos particulares, Musk propone reducir el diámetro de los actuales túneles de tráfico a poco más de 3,5 metros (12 pies). Además, rediseñaría la tuneladora para reducir tiempos entre el excavado y el refuerzo de túneles.

Musk alega además que estos túneles podrían servir para su Hyperloop, el tren de alta velocidad que circula en el vacío. Y señala que la gran profundidad a la que se cavaría impediría que los edificios de la superficie sufrieran ninguna vibración.

Elon Musk ha apuntado que sus tejas solares, indistinguibles de las normales desde la calle, tendrán varias texturas, disfrutarán de gran durabilidad - "garantía infinita", ha afirmado - y costarán lo mismo que un tejado normal si se tiene en cuenta el ahorro eléctrico que generarán.

Tantos son los beneficios que cree Musk que aporta su proyecto de casas solares que aventura que "dentro de 15 años será inusual tener un tejado que no sea solar".

Después de lograr reutilizar un cohete de SpaceX para que lograra despegar y aterrizar para que pudiera tener varios usos, Musk sigue aspirando a viajes interplanetarios con grandes cargamentos de mercancías y de personas.

Así, prevé cohetes de un tamaño cuatro veces mayor del Saturn V, el mayor construido nunca. Quiere que este "Sistema de Transporte Interplanetario" empiece a ser realidad dentro de "ocho o diez años". "Nuestros objetivos internos son aún más agresivos", afirma.

Split screen shot of Falcon 9 first stage as it returns to Earth and lands at Landing Zone 1. pic.twitter.com/5hlwTOTGKa