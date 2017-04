New Nintendo 2DS XL, la nueva consola portátil de Nintendo

28/04/2017 - 10:34

Nintendo ha presentado este viernes su consola portátil New Nintendo 2DS XL, el nuevo integrante de la familia 3DS que llega con dos pantallas de tamaño XL y es compatible con los juegos de Nintendo 3DS en 2D.

MADRID, 28 (Portaltic/EP)

New Nintendo 2DS XL cuenta con un diseño más ergonómico, y ofrece más opciones de control con su palanca C -que refleja la presión aplicada- y los botones ZL/ZR.

La pantalla táctil de la consola integra un sensor NFC con el que se pueden usar las figuras amiibo para desbloquear nuevos contenidos. New Nintendo 2DS XL es compatible con los juegos de Nintendo 3DS en 2D, como Pokémon Sol y Luna, Animal Crossing: New Leaf o New Super Mario Bros. 2.

La consola estará disponible el 28 de julio, y podrá encontrarse en dos colores: negro con bordes azules, y blanco con bordes naranjas. Incluye un lápiz táctil y una tarjeta de memoria microSDHC de 4GB.

PUBLICIDAD