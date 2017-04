El taxi se moviliza: piden que se cumpla la proporción de una VTC por 30 taxis

Cerca de un millar de taxistas de Madrid se han manifestado frente a la sede del Ministerio de Fomento para exigir al Gobierno que "se cumpla la ley", y que no se quebrante la proporción vigente de un vehículo de arrendamiento con conductor (VTC), que usan Uber y Cabify, por cada 30 licencias de taxi.

"Si hasta 2012 convivíamos perfectamente con otros modos de transporte en una proporción de un VTC por cada 30 taxis, no sabemos por qué ahora estamos en una relación de uno por cada siete y subiendo. Cada vez hay más competencia y ante esto la Administración se queda cruzada de brazos", ha explicado el presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz.

Dos de las asociaciones convocantes, la Federación profesional del Taxi (FPT) y la Asociación Élite Taxi Madrid (AETM), han explicado que solicitan al Ministerio de Fomento y a la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid que "apoyen las demandas del sector, que genera en España 150.000 empleos". Además de las mencionadas, las movilizaciones cuentan con el apoyo de la Confederación de Taxistas Autónomos de España (CTAE), UGT y su asociación de autónomos Uniantramc. Eso sí, no cuenta con el apoyo de la Asociación Gremial de Auto-Taxi de Madrid, mayoritaria del sector y miembro de Fedetaxi, que ha reiterado su intención de no participar en las movilizaciones.

Intervención policial

Los participantes completaron el trayecto entre la Consejería de Transportes y el Ministerio de Fomento en unas dos horas, una marcha en la que fue precisa la intervención puntual de la Policía Nacional por incidentes entre manifestantes y conductores de vehículos VTC, y también con taxistas que no se sumaron a los paros convocados por las asociaciones.

"Los taxistas tenemos una regulación clara y específica en cuanto a tarifas, vehículos y formas de acceso a la profesión, y no nos negamos a ella, pero esto no pasa con los VTC. Ellos no deberían estar cazando clientes en la calle", ha recordado Sanz.

La presidenta de la Asociación Élite Taxi de Madrid, Concha Guardado, ha declinado opinar sobre la ausencia de otros colectivos del sector en la manifestación, que fue convocada por la Federación Profesional del Taxi de Madrid y por la Asociación Élite Taxi de la región: "cada uno sabrá dónde tiene que estar". "Los VTC están haciendo competencia desleal porque están apostados en las calles cuando el único que tiene potestad para ello es el taxi", ha indicado Guardado.

El vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Jesús Fernández, ha asegurado que el incumplimiento de la proporción de un VTC por cada 30 taxis está provocando una caída de un 10% en los servicios prestados por los profesionales.

"En marzo nos manifestamos frente al Ayuntamiento de Madrid y desde entonces hemos visto ligeros avances. La policía poco a poco va actuando más y también estamos en negociaciones internas en relación a la prestación del servicio", ha indicado el portavoz de la Asociación Élite Taxi de Madrid, Adrián Martínez.

Las asociaciones minoritarias convocantes no descartan, en caso de que no se atiendan las peticiones del sector del taxi, convocar una gran manifestación en Madrid el próximo 30 de mayo.

Inspecciones a VTC

Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha informado hoy en un comunicado de que en la región se han inspeccionado 4.089 vehículos de hasta nueve plazas dedicados al transporte de viajeros en el primer trimestre del año.

"El objetivo de estas inspecciones es velar por el control y la seguridad de los vehículos en las carreteras madrileñas, además de evitar el intrusismo y la competencia desleal", ha indicado la Comunidad.

De los más de cuatro mil vehículos revisados dentro del Plan de Inspección de Transportes 2017 han sido sancionados 74, lo que supone un incremento del 872,97%.

Seguimiento "mayoritario" en Barcelona

En Barcelona, la huelga parcial de taxistas ha tenido un seguimiento mayoritario, según los datos aún provisionales del sindicato Elite, uno de los convocantes de las movilizaciones.

A mediados de marzo, miles de taxistas -6.000 según los convocantes y 2.800 según la Guardia Urbana- ya se manifestaron en el centro de Barcelona contra la liberalización del sector y el intrusismo de las plataformas de chóferes en una jornada de huelga de 12 horas que tuvo un alto seguimiento en el área metropolitana.

Estas organizaciones protestan por la progresiva liberalización del sector, que emplea a 10.500 personas en el área metropolitana, a través del incremento de las licencias para los vehículos de alquiler con conductor y reclaman a las administraciones públicas que frenen estas autorizaciones

