Steve Wozniak cree que Apple "se está convirtiendo en Microsoft"

El cofundador de Apple Steve Wozniak ha concedido una entrevista a Fortune en la que ha dado algunos detalles sobre cómo ve los últimos movimientos de la compañía así como las tendencias que se están produciendo en Silicon Valley de la mano de otros gigantes tecnológicos.

Woz ha comentado acerca del proyecto de Apple de comenzar a probar un sistema operativo que permita la conducción autónoma de vehículos. Para llevarlo a cabo, la compañía confiará en los modelos RX450h de Lexus para realizar las pruebas.

Cree que hacerlo de este modo acerca a la compañía a ser una nueva Microsoft en tanto en cuanto que quiere explotar su sistema operativo al margen de sus propios dispositivos, del mismo modo que Bill Gates hizo con Windows. Eso sí, cree que es adecuado llevarlo a cabo en los coches -al entender la complejidad de fabricar vehículos propios- pero no en gadgets.

"Apple se está convirtiendo en Microsoft. Microsoft tenía un sistema operativo que era su joya de la corona y lo autorizaron a todo el mundo. Apple entonces dijo que no, que tenía que usarse con su hardware. El hardware y el software tienen que ir juntos en los dispositivos, pero no en los coches".

Más allá de los coches, Wozniak comentó acerca de la presión que ejercen los mercados y Silicon Valley sobre Apple para que presente más productos de forma constante. Desde hace años se ha rumoreado sobre la posibilidad del desarrollo de una televisión, dispositivos de salud o incluso su propio coche, algo que el cofundador cree que no es lo más inteligente.

"Todo el mundo no debe tratar de hacer cada cosa que está disponible. Lo grande de Apple, en realidad, se centra en la protección de la marca. El método en el que fabrica sus productos es clave para proteger su marca. Es un papel clave en el mundo, y no significa hacer cada producto posible. Todo el mundo que posee acciones de Apple acaba diciendo: 'No, no, no, tienes que tener algo nuevo ahora'. En Silicon Valley siempre estás persiguiendo la próxima cosa nueva y nunca llegas a parar, a menos que seas un poco inteligente", puntualiza.

