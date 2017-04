Hackean a los hoteles Holiday Inn en EEUU para robar las tarjetas de sus clientes

Intercontinental Hotels Group (IHG), propietaria de las marcas hoteleras Holiday Inn y Crowne Plaza, ha revelado que un ataque de malware ha afectado a su sistema de pago con lo que ha robado información de casi 1.200 franquicias de la compañía.

A través de un comunicado, IHG ha hecho público que el ataque ha afectado a sus clientes, ya que muchos de ellos han alertado a los hoteles de cargos no autorizados en las tarjetas que usaron para pagar sus habitaciones. Eso sí, en principio, no afectaría a todos los hoteles de la compañía sino que todos los hoteles -salvo uno- están ubicados en EEUU y Puerto Rico, según recoge la BBC.

IHG asegura que, de la mano de una empresa especializada en ciberseguridad contratada ex profeso, las tarjetas correspondían a pernoctaciones realizadas entre el 29 de septiembre de 2016 y el 29 de diciembre de 2016. Asimismo, también ha explicado que "aunque no hay evidencia de acceso no autorizado a los datos de las tarjetas de pago después del 29 de diciembre de 2016, la confirmación de que el malware fue erradicado no ocurrió hasta febrero y marzo de 2017".

Para obtener la información de los usuarios y procesar los pagos, el malware logró secuestrar información exclusivamente de la banda magnética de las tarjetas de pago de los servidores de hoteles, eso sí, "no hay ninguna indicación de que otra información de los huéspedes se viese afectada", ha explicado IHG.

El grupo hotelero ha explicado que se ha mejorado su sistema informático con un nuevo cifrado, al tiempo que está colaborando con las autoridades para tratar de averiguar quién llevó a cabo el ciberataque.

Asimismo, ha abierto un teléfono de información para los afectados, al tiempo que recomienda avisar a las entidades sobre los cargos no justificados para que procedan a devolver los importes.

