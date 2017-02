España, entre los países que más escuchan la banda sonora de La La Land en Spotify

City Of Stars es la canción más escuchada de la BSO a nivel global

Este fin de semana se celebran los 89 premios Oscar, los galardones más importantes del sector. Entre los principales favoritos para hacerse con el mayor número de premios está La La Land, la cinta de Damien Chazelle que ha recibido una gran cantidad de elogios y respaldo en taquilla. Los Oscar de la A a la Z: 89 años de historia y curiosidades.

La La Land ha conquistado a los espectadores por múltiples motivos, pero uno de los principales ha sido su música, una banda sonora que ha calado y que ya se han escuchado más de 170 millones de veces en la plataforma de música Spotify, según ha comunicado la compañía.

Como curiosidad, Spotify ha echado las cuentas para resolver que este tiempo de escucha de la BSO de La La Land equivale a casi la mitad de tiempo que los habitantes de Los Ángeles han pasado en atascos desde el 9 de diciembre, fecha en la que se lanzó la música original de la película.

Otros datos interesantes sobre las escuchas han revelado que Estados Unidos es el mayor fan de la banda sonora del musical new-age de Damien Chazelle, seguido de Reino Unido, México, España y Brasil. Asimismo, la canción City of Stars es la más escuchada a nivel global, con casi 21 millones de streams.

Los países con más oyentes de La La Land son:

1. Estados Unidos

2. Gran Bretaña

3. México

4. España

5. Brasil

6. Filipinas

7. Francia

8. Alemania

9. Italia

10. Indonesia

Mientras que las canciones más escuchadas son:

1. City Of Stars

2. Another Day Of Sun

3. Someone In The Crowd

4. Mia & Sebastian's Theme

5. A Lovely Night

6. Start A Fire

7. Audition (The Fools Who Dream)

8. Epilogue

9. Planetarium

10. Engagement Party

