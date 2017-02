Apple investiga la combustión de un iPhone 7 Plus en EEUU

Apple se encuentra investigando una supuesta combustión espontánea de un iPhone 7 Plus en EEUU que ha hecho que el terminal quede completamente chamuscado.

El suceso le ha ocurrido a Brianna Olivas, una joven de 18 años de Tucson, Arizona (EEUU), quien ha explicado a Mashable que el dispositivo de Apple comenzó a arder de forma espontánea. La compañía ha aclarado que se encuentra investigando el caso para saber qué ha podido suceder.

Olivas relata que el teléfono comenzó a fallar el día anterior a la combustión. No encendía y lo llevó a la tienda de Apple, donde los empleados le realizaron pruebas, le dijeron que todo estaba bien y parecía volver a operar normalmente. Fue a la mañana siguiente cuando el dispositivo estaba en la cómoda.

"A la mañana siguiente estaba dormido con mi teléfono cargando junto a mi cabeza, mi novio cogió el teléfono y lo puso en la cómoda. Fue al baño y por el rabillo del ojo vio que mi teléfono echaba humo y escuchó un ruido chirriante. Al llegar al teléfono ya se había prendido fuego, rápidamente lo agarró y lo tiró en el baño, tan pronto como lo arrojó en el baño explotó y empezó a salir más humo del teléfono", detalla Olivas a Mashable.

Aunque no es la primera vez que se conoce el caso de un iPhone que acaba ardiendo, la crisis provocada por el Galaxy Note 7 de Samsung ha despertado las alertas entre los ciudadanos estadounidenses, lo que ha hecho que estén más alerta ante este tipo de casos.

So my IPhone 7 plus blew up this morning 🤗 was not even using it, literally no explanation for this pic.twitter.com/sQ8CJt4Y69