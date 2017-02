Ericsson e Intel crean 5GI2, un proyecto de investigación abierta sobre redes 5G

Ericsson e Intel Corporation han creado la 5G Innovators Initiative (5GI2), un proyecto de investigación abierta sobre 5G con el que explorarán e innovarán en este tipo de red para crear "experiencias transformadoras que cambien vidas, empresas y la sociedad", según han explicado en un comunicado conjunto.

La iniciativa se centrará primero en el Internet de las Cosas Industrial (IIoT) y desarrollará programas piloto para la aplicación de las tecnologías como realidad aumentada y virtual y su aplicación en la vigilancia de entornos peligrosos mediante drones.

Estos programas incluirán pruebas pioneras sobre los requisitos de la red, la nube y conectividad 5G, desde velocidad y capacidad de respuesta hasta seguridad y analítica.

Asimismo, los ensayos facilitarán la accesibilidad y la transparencia en los resultados, lo que permitirá avanzar en el apoyo de los estándares industriales del 5G y la validación de nuevos modelos de negocio.

Según explican, 5GI2 reunirá a los principales fabricantes de equipos, compañías tecnológicas, líderes de la industria y universidades de primer nivel, con el fin de agilizar su adopción en EEUU. Las primeras en unirse al proyecto han sido Honeywell, GE y la Universidad de California en Berkeley.

Conforme otros participantes se sumen al proyecto, sus creadores esperan que las pruebas se extiendan a otras industrias en las que el 5G hará posible mejoras en la sociedad, sanidad y medios, como la conducción autónoma y las ciudades inteligentes y conectadas.

El director de Estrategia y Tecnología de Ericsson, Ulf Ewaldsson, ha celebrado que esta colaboración "reúne la competencia necesaria de proveedores tecnológicos, socios industriales y el mundo académico con el fin de encontrar soluciones sostenibles para digitalizar y transformar otras industrias".

Por su parte, el vicepresidente y director general de Next Generation Standards de Intel Communications and Devices Group ha asegurado que el 5G "no consiste solo en hacer smartphones más veloces", sino que "se trata de las máquinas y las cosas que ofrecerán un futuro totalmente nuevo y conectado".

