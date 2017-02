Orange insinúa posibles subidas de precios para mejorar sus servicios

Cada vez se aprovechan más de los usuarios, subiendo los precios... Hace poco me recomendaron la app "WE PLAN" que te ayuda a comparar las tarifas del mercado viendo fácilmente lo que ahorras de tu tarifa a otras similares, que te ofrecen lo mismo pero más barato. Les recomiendo que la prueben porque también puedes ver las valoraciones de usuarios a los diferentes operadores y está bastante bien, así no tendréis estos problemas.



Espero haberos ayudado! Un saludo