HiperAsia une moda y tecnología en la inauguración de la jornada de jóvenes talentos de Samsung EGO Innovation Project

21/02/2017 - 18:03

El desfile de HiperAsia, proyecto ganador de la séptima edición de Samsung EGO Innovation Project, ha sido el encargado de inaugurar la jornada de jóvenes talentos de la pasarela madrileña con una propuesta que explora nuevas alternativas dentro del campo de la moda. La colección, llevada a cabo por la firma Wellness y el músico El Guincho, ha abierto la última jornada de MBFWM con un desfile en el que la unión entre moda y tecnología se ha elevado a su máximo exponente con una colección que incorpora información en sus prendas mediante tecnología NFC.

MADRID, 21 (Portaltic/EP)

El proyecto ha presentado una nueva forma de transmitir información en la era de la conectividad, abriendo innumerables alternativas dentro del campo de la usabilidad de la moda y sus posibles aplicaciones. Wellness y El Guincho han presentado una colección en la que la información forma parte de cada prenda, lo que permite al usuario acceder a los contenidos digitales alojados en las mismas, a través de unos chips integrados y a cuya información se accede de forma inmediata a través de 'smartphones' Samsung.

Sobre la pasarela se ha presentado una colección formada por diez looks eclécticos y urbanos inspirados en la estética de las plataformas multiventa. Cada una de las propuestas ha sido elaborada en una mezcla de tejidos nobles y fibras sintéticas como algodón, gamuza, lycra o poliéster. La propuesta se nutre de diseños 'non gender' y juega a descontextualizar algunos de los usos tradicionales de las prendas de estos looks dotándolas de un nuevo significado y planteando, además, una reflexión sobre la funcionalidad de la moda al fusionar tecnología y diseño.

Asimismo, durante el desfile el público ha podido disfrutar de la actuación en directo de El Guincho mientras se proyectaba en las pantallas colocadas en la pasarela su avatar virtual dentro del universo de HiperAsia. Las imágenes proyectadas forman parte de la película 'HiperAsia, La Aventura Lírica Animada', dirigida por Manson. Pablo Díaz Reixa, más conocido como El Guincho, ha compuesto e interpretado una banda sonora para cada look del desfile.

El proyecto HiperAsia ha sido premiado con una beca de 10.000 euros por Samsung EGO Innovation Project. "Ganar este certamen ha supuesto para nosotros llevar al terreno físico todas las ideas que teníamos para HiperAsia y hacer algo muy completo que hemos presentado hoy en una pasarela, siendo para Wellness además la primera vez que hacemos un desfile con gran visibilidad", ha señalado Manuel Mourentan, diseñador de Wellness.

Por su parte, Luis de la Peña, director de Marketing de la división IM de Samsung España, ha querido destacar que "Samsung EGO Innovation Project es la apuesta de Samsung por los nuevos talentos de la moda española". "La altísima calidad y originalidad de los participantes en este certamen demuestran la necesidad de seguir apostando por el talento emergente de nuestro país. Wellness, ha conseguido realizar un fantástico trabajo donde la tecnología y el diseño se fusionan en su propuesta HiperAsia", ha apostillado.

De este modo, esta séptima edición del certamen ha dado paso al inicio de la pasarela de jóvenes diseñadores que cuenta por octavo año con el apoyo de Samsung, en la que desfilarán durante esta jornada nueve talentos de la moda española.

