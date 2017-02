Roberto Díaz Bartolomé: "Las pymes podrán ser más eficientes gracias al blockchain"

"Ofrecerá tantas oportunidades como internet en su momento"

A las grandes empresas de la finanzas, banca, seguros, telecomunicaciones, energía y otros sectores importantes no les queda otra opción que volcarse en la Blockchain. Las pymes no tienen los mismos recursos que las grandes multinacionales para explorar las posibilidades de la tecnología Blockchain, pero según se vayan creando estándares útiles para las empresas pequeñas y medianas podrán beneficiarse de las posibilidades automatización y transparencia que ofrece la Blockchain y muchas cosas más que probablemente todavía no nos podemos imaginar.

Roberto Díaz Bartolomé, Responsable de crecimiento en anfix y co-autor de LibroBlockchain, da su visión sobre cómo las pymes se unirán a un mundo más automatizado para facilitar sus operaciones en el día a día.

¿Cuál es el principal reto al que se enfrentan las pymes en la actualidad? ¿Por qué deberían las pymes prestar atención a la tecnología blockchain?

Por las mismas razones por las que en su momento, quienes se preocuparon de entender qué significaba internet, pudieron aprovechar en el momento adecuado las oportunidades que representaba y aplicarlas según la naturaleza de cada negocio.

Es cierto que ahora son grandes empresas, con departamentos muy potentes de I+D, las que se baten el cobre desarrollando prototipos y pruebas de concepto que pueden aportar poco valor a priori en el día a día de las pymes.

También hay que tener en cuenta que no hay un modelo teórico de infraestructura que domine sobre los demás y que sirva de base para construir servicios y aplicaciones sobre él, facilitando el consumo de masas.

Pero es muy probable que la estabilidad necesaria para este nuevo escenario llegue mucho más rápido de lo que llegó en su momento para internet y todos sabemos la gigantesca oportunidad que ha representado, representa y representará para emprendedores y empresarios de todo el planeta.

En este caso, estaríamos hablando de combinar el poder de internet respecto de su capacidad para transmitir información, con el internet del valor, que es quizá la mejor analogía para entender lo que es blockchain.

Por no hablar de las oportunidades que representa a la hora de hacer mucho más eficiente toda su operativa, algo absolutamente clave en negocios en los que cualquier cantidad de dinero es clave para su supervivencia, al igual que que te paguen a tiempo, etc.

Oportunidades como por ejemplo...

Creo que podrían beneficiarse enormemente de la trazabilidad en todo lo relacionado con mercancías, logística, propiedad intelectual y física, su relación Hacienda, automatización parcial de su operativa.

La eficiencia que puede proporcionar blockchain a nivel de concepto, no viene tanto a nivel técnico sino en las fricciones que hay en todo lo relativo a confianza y valor.

¿Ves a Hacienda implementando blockchain en algún momento?

Bueno, yo creo que es cuestión de retorno y de lo que marque el contexto. Ahora mismo, Hacienda está camino de convertirse en la mayor Fintech de España.

Y lo de ser la mayor igual no te extraña, pero sí el hecho de convertirse en una Fintech. Ahora mismo está en pleno proceso de implementación del SII (Suministro Inmediato de Información), que en esta primera fase es una especie de prototipo mínimo viable de la total digitalización de la rendición de cuentas de todos los negocios de España. Y es que al final es una cosa que tiene que llegar sí o sí.

Piensa que Hacienda tiene interés en conocer de la forma más actualizada posible lo que te toca pagar como negocio para que lo pagues cuanto antes, además de que no trabajes en negro, algo que en el momento en que se vaya dejando de usar dinero en efectivo, será cada vez más difícil.

Y por el otro lado, la mayoría de pequeños empresarios y autónomos lo que quieren es no tener que prestar atención a si cometen errores al cuadrar las cuentas ni estar con la presión del riesgo de multas por ello encima, etc.

Ellos lo que quieren es preocuparse de que su negocio vaya bien y punto.

Y aquí el concepto de blockchain encaja a la perfección, porque haría las veces de un "tercer libro" contable compartido, incorruptible, con el grado de privacidad que se desee, actualizado en tiempo real y que haría innecesario el soporte documental para ambas partes.

Sobre el papel, sería la fiscalidad perfecta para ambas partes y para la economía en general.

Tarde más o menos, creo que es inevitable.

¿Qué hay del resto de aplicaciones que mencionas?

Creo que la automatización parcial de la operativa de pequeños negocio será interesante con soluciones de base blockchain.

Nuevamente, hacerlo con blockchain por debajo no es necesariamente más eficiente sobre el papel a nivel técnico pero sí podría eliminar problemas de agencia derivados o compensarlo con un nivel de seguridad operativo mucho mayor.

O por ejemplo el pago a freelancers y otro tipo de subcontratas.

Se podrían sujetar diferentes tramos de un pago por obra con un contrato inteligente que regule las condiciones del trabajo que se encargue, sea del tipo que sea.

De esta forma la parte contratante se aseguraría de que la parte contratada va cumpliendo lo pactado en un principio y esta última que el primero va a cumplir con los pagos sí o sí, eliminando ineficiencias, intermediarios y añadiendo una capa de tranquilidad para todos que no tiene precio.

Roberto Díaz Bartolomé, Responsable de crecimiento en anfix y co-autor con Alex Preukschat, del libro 'Blockchain: La revolución industrial de Internet' que publicará Ediciones Deusto (Grupo Planeta) en mayo de 2017, cuyas novedades podéis seguir en libroblockchain y LibroBlockchain.com.

