Monitorizo: la app española que le avisa cuando baja el precio de los productos de Amazon

Monitorizo es un proyecto de financiación propia

La App comparará precios de otras plataformas además de Amazon

¿Todo el día mirando en Amazon si han rebajado el producto que quería? Para ahorrarnos tiempo y dinero tres jóvenes españoles han creado Monitorizo, una web con app propia que avisa al usuario cuando bajan los precios de sus productos favoritos de Amazon. Iberdrola arranca el parque eólico para Amazon tras recibir el apoyo del Pentágono

¿Cómo funciona?

Según explican los creadores Alex Santolaya, Oscar Cervero y Rubén López en una entrevista con EFE, Monitorizo utiliza unos robots que rastrean constantemente todos los productos de Amazon. Por eso, puede mostrar las bajadas de precio en tiempo real. La aplicación sigue además la evolución en el tiempo del precio del producto, y puede avisar al usuario de cuáles han sido sus mínimos y máximos históricos. Monitorizo incluye además un apartado de "chollos", productos que, según calcula un algoritmo propio, han bajado significativamente de precio.

Para recibir los avisos en el email, es necesario registrarse en la aplicación, pero, en caso de que se prefiera no hacerlo, estos avisos llegarán al móvil cómo si se tratara de una notificación de WhatsApp. De cualquier manera, tanto bajar la aplicación como el registro son procesos gratuitos, por lo que registrase o no queda a elección del usuario.



Estos tres jóvenes vascos, empezaron a desarrollar Monitorizo en 2015. "La financiación es propia y no tenemos que rendir cuentas a nadie, por lo tanto podemos permitirnos hacer las cosas sin excesiva prisa" declara Oscar Cervero, uno de los emprendedores. La aplicación ha superado las 20.000 visitas al año y los 3.000 usuarios activos, pero los creadores esperan tener 10.000 usuarios más a lo largo de 2017. Asimismo, pretenden introducir en la versión web más plataformas en las que poder evaluar los precios, además de Amazon.

