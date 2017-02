Weimei WePlus 2, un equilibrado smartphone chino con sabor español

Combina buen rendimiento y diseño a un precio de 330 euros

El wePlus 2 de Weimei. Fotografías: Remo Vicario.

Weimei es una joven compañía española de telefonía móvil fundada en 2015 y que comenzó su actividad con la vista puesta en ocupar el hueco del mercado entre las compañías más punteras y otras alternativas chinas de menor precio pero que no tienen asistencia técnica ni garantía en España.

Comenzaron a distribuir sus primeros teléfonos gracias a una alianza con la compañía china Unistar, relación que se rompe y pasan a asociarse con la también china Gionee con la que lanzan el WePlus, un terminal que recientemente ha tenido su versión mejorada, el WePlus 2.

El planteamiento de Weimei es ofrecer un smartphone de calidad a un precio ajustado, una premisa que el WePlus 2 consigue. Cuando se tiene en la mano su tacto es agradable y su diseño de aluminio de una pieza es cuidado; no da la sensación de estar ante un terminal de poco más de 300 euros, sino que se tiene la sensación de estar usando un teléfono que aspira a más.

La pantalla también va acorde a ésta primera impresión. Cuenta con una panel de 5,5 pulgadas, que aunque no es Super AMOLED tiene una muy buena resolución (400 ppp) que hace que la relación con el terminal sea cómoda y la sensación sea más cercana a un terminal premium que a un gama media. Eso sí, le delatan los bordes, y es que en el WePlus 2 aún los encontraremos algo más gruesos que en los modelos de más alta gama del mercado, nada trágico por otra parte.

Más allá del diseño y la pantalla, su potencial está en el interior. Equipa un procesador Helio P10 de Mediatek a 1,8 Ghz y 4 GB de RAM que hacen que el smartphone vaya especialmente fluido. Cuenta además con 64 GB de memoria interna aunque se puede ampliar a través de tarjeta microSD y monta una cámara trasera con sensor Sony de 13 megapíxeles a f/2.0 y una frontal de 8 megapíxeles.

La cámara cumple con nota. No estamos ante la mejor del mercado pero los modos de disparo personalizado y predeterminado de la app de la compañía dan un plus extra al usuario para convertirla en una opción solvente especialmente de día, devolviendo colores vivos y sombras marcadas. Eso sí, el ruido aparece cuando la luz escasea y aunque se puede habilitar la opción de disparo con HDR no es tan fino como en modelos más punteros del mercado. Aún así, si tenemos en cuenta que estamos en un modelo por debajo de los 330 euros, sigue estando entre los primeros de su categoría.

Con respecto a la batería, el WePlus 2 monta una con capacidad de 3.130 mAh que traducido a uso devuelve algo más de 7 horas de pantalla, con lo que dándole un uso normal puede funcionar hasta los dos días con una única carga. Apuesta además por el tipo de carga a través de USB C, el nuevo sistema que viene a sustituir al conocido micro USB.

Por último, cabe destacar que el teléfono aunque corre el sistema operativo Android 6.0 lleva una capa de personalización propia de la compañía bautizada como WeOS. La interfaz tiene un diseño agradable y cuenta con posibilidades únicas y otras que recuerdan a otros sistemas. Por ejemplo, mientras que el usuario puede configurar el lector de huellas para hacer funciones propias como deslizar el dedo para pasar de página, el menú para acceder a los atajos del Centro de control recuerdan a iOS. En cualquier caso, pese a la honda personalización, la relación del usuario con el sistema es cómoda y fluida.

Weimei ha conseguido un terminal perfecto para aquel usuario que quiera un dispositivo de características notables sin necesidad de invertir mucho en él. Es un equipo solvente, con diseño y terminaciones cuidadas a la par que compite en rendimiento con terminales de mayor precio. En suma, una opción sensata para quien busque una alternativa con buena relación entre calidad y precio.

