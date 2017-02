Lenovo España: "No nos obsesionan los 'rankings', sólo que nuestros clientes nos recomienden"

Francisco García, director de Consuma de Lenovo España. Elisa Senra.

Francisco García, responsable de la división de Consumo de Lenovo España, tiene claro que la guerra comercial que mantienen los gigantes de la informática por ganar puestos en los rankings sectoriales no quita el sueño a su compañía. Descárguese aquí la revista elEconomista Tecnología Digital.

Su preocupación es mucho más cercana: fortalecerse en los mercados clave y satisfacer a sus clientes para que compren productos Lenovo y los recomienden a sus allegados. Detrás de la aparente sencillez de ambos objetivos se esconde el éxito de una compañía que ya es la referencia mundial en uno de los negocios más competitivos que existen.

Lenovo ocupa el segundo puesto en el 'ranking' de fabricantes de informática en España por detrás de HP Inc, según datos correspondientes a 2016. ¿Para cuándo prevén asaltar el liderazgo en el mercado español?

No nos obsesionamos con los rankings. Estamos entre los tres primeros en España, con una cuota importante y vamos creciendo año a año. De hecho, no hemos cedido participación en ningún ejercicio, siempre con crecimientos orgánicos. Eso es lo importante. Si ofrecemos un buen producto a los consumidores y si estos tienen una buena experiencia, lograremos que sean los propios usuarios los que nos recomienden a sus amigos y harán que aumenten las compras de Lenovo. Esa estrategia es la que al final nos concederá el liderazgo.

¿Pero entiendo que se autoimpondrán plazos para escalar en los escalafones como hace la mayoría?

No. No me pongo ningún plazo, pero al final será algo que llegará si mantenemos nuestro crecimiento. Sinceramente, el liderazgo vendrá por sí solo. Ya somos número uno en el mundo -con una cuota del 22%- y, por lo tanto, nos beneficiamos financieramente de esa posición. Dentro de la estrategia de país, el objetivo también pasa por convertirnos en líderes, pero eso vendrá con el tiempo.

¿Qué pide el grupo a la filial española?

El grupo nos pide que mantengamos el crecimiento, que sumemos cada año más cuota que el curso anterior. Así, independientemente de cómo se desarrolle el mercado, nos imponemos vender más unidades que el año anterior y ofrecer un mayor valor a los usuarios.

¿Qué análisis realiza del desempeño de Lenovo España en el mercado de las tabletas?

En ese segmento hemos crecido mucho durante 2016. Nos hemos posicionado entre los tres fabricantes líderes en España, tras Samsung y Apple. Desde hace dos o tres años hemos conseguido reunir un portfolio completo de tabletas. Además, hemos disfrutado de meses en 2016 en los que conseguimos situarnos como número dos del mercado español, detrás de Samsung.

¿Qué objetivos se plantean para el mercado de tabletas?

Hemos acabado el año pasado con una cuota superior al 10% en el mercado español de tabletas. Es la primera vez que alcanzamos el doble dígito y hemos disfrutado de meses, como el pasado noviembre, en el que nos acercamos al 15% -según GFK-, lo que representa un récord histórico. En 2017 queremos consolidar esos datos, mantenernos en el doble dígito e ir creciendo en las gamas de producto, tanto en volumen como en valor. Así, seguiremos ampliando el concepto de Yoga Tablet y Yoga Book, que ofrecen unas soluciones y valores diferentes al del resto del mercado.

¿Cómo convive Lenovo en un mercado que tiende hacia la concentración, hacia un mercado con muy pocos jugadores?

En España se traslada lo que sucede a nivel mundial, donde se percibe una concentración entre dos o tres fabricantes. En la parte de consumo somos fundamentalmente tres jugadores y en el negocio de empresas unas veces entra Dell y sale Asus, o viceversa. Nosotros llevamos tres años sin perder nunca cuota de mercado en todo el mundo. En España nos situamos más o menos en la misma cifra, creciendo año a año. Según los datos de GFK, que es donde más nos fijamos -ya que al final es lo que sale del TPV de las tiendas-, también hemos crecido y nos hemos posicionado como el número tres del mercado, con una cuota media en torno al 17% en el año 2016.

¿Qué previsión maneja para 2017?

Vemos grandes posibilidades de negocio para este año del que no llevamos ni dos meses. En primer lugar, percibimos que determinados factores siguen creciendo y capturando mercado. Es el caso de los convertibles. Somos número uno en España en convertibles, con una cuota del 50%. Es decir, uno de cada dos convertibles que se vende en España a consumidores es de Lenovo. Y estamos hablando de un formato que ha crecido el 34% en España en el último año, según GFK. Las novedades tecnológicas de las que disponemos harán que el consumidor vea un motivo de compra de los productos Lenovo que tenemos en la tienda.

¿Cómo convivió Lenovo con el parón de las compras de la Administración Central por la situación de desgobierno durante 2016?

La ausencia de Gobierno fue un lastre, pero lo hemos compensado con las ventas a la pequeña y media empresa, y con el incremento del negocio en educación, que es nuestro vertical más importante, donde tenemos una posición muy buena en el mercado y donde estamos poniendo mucha atención.

PUBLICIDAD