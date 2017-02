El SMS se usa tanto como WhatsApp: 8 datos llamativos sobre smartphones

Al contrario de lo que se piensa, el SMS no ha muerto

Los adultos están casi tan pegados al móvil como los jóvenes

Getty

Quizás resulte sorprendente, pero en Nairobi se realizan más pagos vía teléfono móvil que en Londres o París. Y quizás usted dio por muerto el SMS, pero en muchos países aún se utilizan tanto o más que el WhatsApp.

Los mencionados son algunos de los datos que se desprenden del estudio sobre telefonía móvil publicado por GSMA intelligence, el GMEI 2017. GSMA recaba información de más de 800 operadores móviles de todo el mundo y analiza el comportamiento de 56.000 usuarios de móviles. Así, el GMEI cuenta con una enorme base de datos que lo convierte en un estudio fiable sobre el crecimiento y la evolución del mercado de telefonía móvil. Y no solo es fiable, también curioso. A continuación ocho datos sobre telefonía móvil que, como los mencionados, resultan muy llamativos. Consulte el informe completo.

Unos cuántos datos curiosos

1.- Los millenials no siempre utilizan más el móvil que sus mayores: aunque se piensa en los jóvenes como el público por excelencia de los operadores móviles hay un grupo tanto o más importante que ellos, la generación de los baby boomers ( los nacidos entre los años 50 y los 70). Esta generación tiene un interés creciente por la tecnología y más poder adquisitivo que los jóvenes por lo que usan el teléfono móvil tanto o más que ellos, sobre todo en el África subsahariana y los mercados emergentes.

2.-Hay más usuarios precoces (aquellos que adoptan el pruducto antes que los demás) en Sao Paulo que en Tokio. En Japón tan sólo hay un 8% de usuarios precoces mientras que en Brasil hay un 14% que, además, muestran más compromiso con esta tecnología que los japoneses.

3.- Que mucha gente tenga teléfonos móviles no significa que sepan usarlos: por ejemplo en Myanmar, el 60% de los usuarios de móviles no los usan habitualmente porque no consiguen entenderlos.

4.- Vemos más contenido producido en internet que en la televisión: el 70% de los usuarios utilizan el móvil para ver vídeos online, mientras que solo el 35% lo utiliza para reproducir contenido de la TV, aunque sea gratis.

5.- Los móviles se utilizan más para mirar ventanas de compra que para comprar realmente: el 70% de los usuarios utiliza el móvil para consultar productos, precios o servicios pero solo el 50% compra algo realmente.

6.-Los wereables han sido aceptados por igual entre todos los géneros y grupos de edad. Y no solo los compran adictos al móvil o entendidos en el tema.

7.- En países como Canadá, Estados Unidos o Francia se utilizan los SMS tanto como el WhatsApp: esto se debe a la generalización de las tarifas que incluyen el envió de un número de SMS ilimitados. Por lo tanto, envíar SMS sale gratis mientras que utilizar Whatsapp consume datos y, por lo tanto, dinero.

8.- En Nairobi se hacen más transferencias y pagos vía móvil que en grandes capitales europeas como Londres o Zúrich: En países subsaharianos como Kenia o Tanzania 4 de cada 5 usuarios utilizan servicios financieros a través del móvil. Este es un dato muy alto si se tiene en cuenta que si juntamos los datos de Francia, Inglatera y Suiza, solo un 57% de los usuarios consultan sus finanzas mediante el teléfono móvil.

