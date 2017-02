La mayoría de los partidos piden al Gobierno recuperar impuestos de Apple no pagados en España desde el 2003

Solicitan investigar si otras multinacionales han usado sistemas parecidos

La mayoría de los partidos políticos del Congreso han pedido hoy al Gobierno que recupere todos los impuestos no prescritos y no pagados por Apple en España desde 2003 e investigar si otras compañías multinacionales han utilizado métodos similares para evitar tributar en España.

La Comisión de Hacienda y Función Pública ha debatido hoy una proposición no de Ley pactada entre el Grupo Mixto (Compromís) y el PSOE y Ciudadanos, que también instan al Gobierno a dar cuenta en el Congreso de las actuaciones realizadas para dar cumplimiento en el plazo máximo de dos meses.

El diputado de Compromís Ignasi Candela ha afirmado que no se entendería que el Gobierno pida un esfuerzo fiscal a miles de ciudadanos y no hiciésemos lo mismo con empresas que pueden hacer ingeniera fiscal y no pagar impuestos.

Por su parte, el portavoz de Fiscalidad de Ciudadanos, Francisco de la Torre, ha señalado que el Gobierno no le ha desvelado si ha pedido información a la Comisión Europea para empezar a investigar el caso de Apple y que ayer le transmitieron, no obstante, que mantiene contacto constante con las instituciones europeas.

La diputada de ERC Ester Capella ha apoyado esta proposición que apuesta por la "transparencia fiscal" y ha dicho que la tendencia debe ir a la armonización fiscal, al tiempo que también el diputado de IU Alberto Garzón ha señalado que es "inmoral e ilegítimo" este tipo de actuaciones.

Desde el grupo parlamentario del PP, el diputado Juan Bravo ha señalado que está de acuerdo en el fondo de la propuesta para evitar la elusión fiscal y ha apoyado la creación de una subcomisión para analizar la armonización y coordinación fiscal europea e internacional y las medidas sobre lucha contra el fraude y paraísos fiscales.

Y es que la comisión aprobará previsiblemente la creación de esta subcomisión solicitada por el PSOE para que en seis meses evalúe las medidas de aplicación directa en la legislación interna del Plan de Acción BEPS (en sus siglas en inglés), en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal de las empresas multinacionales y las medidas aprobadas contra el blanqueo de capitales.

El grupo parlamentario socialista argumenta que el fraude es la mayor fuente de distorsión del sistema económico porque una baja tributación de las multinacionales y del capital contribuye a que la rentabilidad del capital pueda ser superior al crecimiento del PIB.

Un organismo mundial

Por otra parte, también aboga por que España impulse la creación de un organismo mundial, en el marco de la ONU, con dotación de medios humanos y materiales, para garantizar que todos los países pueden participar en igualdad de condiciones en la reforma de las políticas fiscales a escala mundial.

Asimismo, promover que todos los parlamentos nacionales colaboren entre sí para garantizar un control y coherencia de los sistemas fiscales de los Estados miembros e impulsar la armonización de la base imponible común del Impuesto sobre Sociedades.

El PSOE incide en que el Gobierno debe apoyar que las multinacionales hagan constar en sus balances informaciones sobre los beneficios, pérdidas antes de impuestos u operaciones efectuadas, así como hacer una lista negra de paraísos fiscales comunes para la UE.

Sanciones disuasivas

La iniciativa sobre el caso Apple también incluye establecer sanciones efectivas y disuasorias contra directivos de empresas implicados en evasión fiscal y poder revocar las licencias profesionales de los trabajadores y empresas que han diseñado sistemas de planificación fiscal agresiva o evasión fiscal.

La Comisión de Hacienda también ha debatido una iniciativa de ERC y que ha sido apoyada por Unidos Podemos y Ciudadanos y en la que el PSOE se ha abstenido, para que el Gobierno cumpla la sentencia europea referente a la devolución de las ayudas fiscales a empresas españolas para la compra de empresas extranjeras.

ERC y Ciudadanos han pedido centralizar la información relativa a la deducción procedente de las cuentas anuales de las empresas publicadas en el Registro Mercantil y publicar la información en la web de la AEAT e impulsar la modificación del Impuesto sobre Sociedades con el objetivo de eliminar las deducciones fiscales derivadas de la adquisición de participaciones en empresas extranjeras.

