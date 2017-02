Disney rompe con PewDiePie, el youtuber más popular del mundo, por hacer chistes antisemitas

También ha mostrado simbología nazi durante sus últimos vídeos

Imagen del vídeo ya borrado de PewDiePie. WSJ.

El sueco Felix Kjellberg, más conocido como PewDiePie, es el youtuber con más seguidores del mundo, así como el más rico, sin embargo, Disney ha decidido romper el contrato y despedirle después de que "haya ido demasiado lejos" en su último vídeo.

En concreto, el videoblogger ha estado haciendo chistes antisemitas o mostrando simbología nazi en nueve vídeos desde el pasado mes de agosto. Sin embargo, el que ha acabado con la paciencia de Maker Studios, la división de creadores de contenido online de Disney, ha sido un vídeo publicado el 11 de enero en el que Kjellberg dejaba ver a dos hombres sosteniendo una pancarta que ponía "muerte a todos los judíos" mientras él se reía.

Desde Disney han comentado a The Wall Street Journal que aunque PewDiePie siembre ha tenido una completa libertad creativa y una total manga ancha a la hora de decidir sobre qué hacer el contenido, este tipo de chistes han ido demasiado lejos y han decidido cortar las relaciones.

"Aunque Felix ha desarrollado un modelo provocativo e irreverente, claramente ha ido demasiado lejos en este caso y los videos resultantes son inadecuados", dijo una portavoz de Maker Studios al diario.

PewDiePie se defiende

Después de que comenzaran las acusaciones de antisemitismo al videoblogger y poco antes de que se hiciera oficial la decisión de Disney, el youtuber hizo un comunicado a través de su blog en el que aclaró que "es importante decir algo y quiero dejar una cosa clara: de ninguna manera apoyo ninguna clase de actitudes de odio".

"Hago vídeos para mi audiencia. Pienso en el contenido que creo como entretenimiento, y no en un lugar para ningún comentario político serio. Sé que mi audiencia entiende eso y es por eso que vienen a mi canal. Aunque esto no era mi intención, entiendo que estas bromas eran en última instancia ofensivas. (...) Yo estaba tratando de mostrar lo loco que es el mundo moderno, específicamente algunos de los servicios disponibles en línea. Escogí algo que me pareció absurdo: que la gente de Fiverr dijera algo por 5 dólares", explica Kjellberg.

Sobre las acusaciones de nazismo, el youtuber quiso aclarar que "a cualquiera que no esté seguro de mi punto de vista respecto a los grupos basados ​​en el odio: No, no apoyo a estas personas de ninguna manera".

Lanzamiento de Revelmode

La alianza de Disney con el youtuber comenzó el pasado enero, cuando ambos anunciaron el lanzamiento de Revelmode, su propia red de contenido en vídeo que aglutinaba a otros creadores.

Revelmode llegó al mercado el mes pasado aglutinando a un grupo de creadores conocidos en la plataforma como CinnamonToastKen (Ken Morrison), CutiePieMarzia (Marzia Bisognin), Dodger (Brooke Lawson), EmmaBlackery (Emma Blackery), JackSepticEye (Sean McLoughlin), Jelly (Jelle van Vucht), Kwebbelkop (Jordi van den Bussche) y Markiplier (Mark Fischbach), que en conjunto tienen más de 100 millones de seguidores entre todas sus plataformas sociales, según explicaba entonces Maker Studios.

Chistes sobre el DAESH

No es la primera vez que Kjellberg se ve envuelto en polémica por alguno de sus bromas. En concreto, el pasado mes de agosto su cuenta de Twitter fue tumbada después de hacer varios chistes sobre el Estado Islámico con otro youtuber.

Entonces, el debate que recorrió la red social estuvo más dividido que ahora, y se apreciaba cómo algunos usuarios respaldaban el comportamiento del joven sueco y quiénes tachaban su comportamiento de un elevado mal gusto.

PUBLICIDAD