Global Robot Expo se consolida en su segunda edición como feria tecnológica de referencia internacional

10/02/2017 - 13:36

Global Robot Expo (#GREX17), la feria internacional de robótica, tecnología e innovación que, por segundo año consecutivo, ha reunido durante tres días (2, 3 y 4 de febrero) en el Pabellón de la Casa de Campo de Madrid a empresas y expertos mundiales de las tecnologías más punteras del sector, se consolida como uno de los eventos de referencia a nivel internacional en esta materia.

MADRID, 10 (Portaltic/EP)

El foro de negocio, que contó con el patrocinio de importantes empresas como Altran, Fundación ONCE, Philips Lighting, Tharsus Group, Ferrovial y Accenture, cerró el sábado sus puertas batiendo récords en asistencia de público: más de 11.000 visitantes.

Los 8.000 metros cuadrados de exposición acogieron más de 90 expositores y una representación total de más de 160 marcas procedentes de diversos puntos de España y el mundo, como Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Hungría, Gran Bretaña y Bélgica.

Estas empresas tuvieron la oportunidad de presentar sus nuevos desarrollos e ideas ante los profesionales del sector, además de buscar nuevas oportunidades de negocio y establecer relaciones con potenciales inversores. Muchos de ellos participaron en el Business Fórum, donde destacaron nombres como los de Richard Lightbound, CEO en ROBO GLOBAL, Karen Kharmandarian, Gerente de Inversiones en PICTET y Jonathan Cohen, Jefe de Información en ROBOCAP.

Entre los espacios presentes en #GREX17 destaca la Factoría del Futuro, un espacio dedicado a la industria 4.0 donde las empresas asociadas a AMETIC tuvieron la oportunidad de presentar las tecnologías habilitadoras de este sector con sus productos y servicios más innovadores, además de debatir sobre los retos del futuro en la industria.

Esta segunda edición de Global Robot Expo reunió, también, a gurús internacionales del sector que desvelaron sus últimos avances en el ámbito de la robótica. Entre ellos, destacaron las conferencias ofrecidas por Dave Swan, Director Técnico de la empresa británica Tharsus Group, sobre cómo aumentar la eficiencia en el diseño y fabricación de productos creando redes colaborativas; o las ponencias en el ámbito de la robótica sanitaria y asistencial como la ofrecida por el japonés Yoshihiro Yasunaga, de Cyberdyne Inc.

El también japonés Shingo Shimoda, del centro de investigación RIKEN japonés, presentó junto al español Juan Camilo Moreno, del CSIC, el proyecto europeo Biomot, basado en el desarrollo de un exoesqueleto altamente avanzado. Otros de los ponentes internacionales destacados fueron Rich Walker, Director de Shadow Robot Company, que habló sobre la próxima generación de sistemas de manipulación en la robótica de servicio, y el estadounidense Jonathan Evans, Presidente de Global UTM Association, quien compartió con los asistentes, temas relacionados con el negocio existente en la gestión del tráfico en los sistemas aéreos no tripulados.

Además de estas conferencias, se desarrollaron las 'Talks & Demos', charlas abiertas al público como la de Enginereed Arts, presentada por su Director Will Jackson a través de su robot RoboThespian, mediante el uso de la telepresencia, o la de Ferrovial, presentada por Xavier Mauri Orriols, Gerente de Administraciones Locales; y Francisco Bernadino Caro, Director Regional Zona IV Infraestructuras- Ferrovial Servicios.

El último día de Global Robot Expo se abrieron las puertas para el público general con actividades como el Madrid Drone Film Festival, en el que 'Take a breath of the moment', de Arnan Espejo, se alzó como ganador del primer festival de cortometrajes realizados con drones que se hace en España. En esta última jornada, también se realizaron competiciones de drones, con seis de los mejores pilotos nacionales. El ganador fue Alejandro Zamora, de tan sólo 9 años.

En esta última jornada se celebró, además, la final del Ferrovial Robot Challenge puesto en marcha por Ferrovial, patrocinador de Global Robot Expo, y organizado por Ennomotive. La competición consistió en el desarrollo de un pequeño prototipo robótico (tipo Arduino o similar) sensorizado con tecnología de IoT (Internet of Things) para un futuro transporte autónomo de materiales en grandes obras.

En ella participaron ocho equipos, dos de ellos de procedencia internacional: Dinamarca y Estados Unidos. La competición se desarrolló durante los tres días de feria, siendo el sábado cuando se celebró la final con los cinco equipos finalistas.

El equipo de la EASV de Dinamarca, compuesto por Isaura Almar y Michael Dukes, consiguió el primer premio dotado con 2.000 euros. El segundo premio recayó en Eduardo Cáceres, estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad de Valladolid. Finalmente, un grupo de estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid se alzó con la tercera plaza. Los tres equipos recibieron el premio de manos de Manuel Martínez, Open Innovation Manager de Ferrovial.

Todos los participantes han destacado "la importancia de iniciativas como Global Robot Expo para motivar a profesionales y amantes de la robótica y ofrecerles la oportunidad de demostrar sus habilidades, plantearle retos y contactar con grandes empresas del sector", como recogen los organizadores en un comunicado.

La presencia de WRO, la mayor asociación de robótica a nivel mundial y talleres educativos para que los más pequeños dieran sus primeros pasos en el mundo de la robótica, pusieron el broche final a esta segunda edición.

